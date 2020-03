Une vision inclusive des mathématiques

J’ai passé le week-end dernier comme je passe beaucoup de week-ends: chanter des hymnes protestants au sommet de mes poumons avec des amis de partout au pays. Le chant de la harpe sacrée est une tradition d’hymne a cappella qui a une longue histoire en Nouvelle-Angleterre et dans le sud rural et qui est maintenant chanté partout aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. Les harmonies puissantes m’ont saisi au moment où j’ai entamé mon premier chant il y a 16 ans. Sacred Harp est l’une des grandes joies de ma vie. J’ai commencé à chanter simplement parce que cela me rendait heureux, mais au fur et à mesure que ma relation avec cette musique et la communauté des gens qui la font s’approfondit, je me retrouve souvent à penser à ce que les gens trouvent dans Sacred Harp et à la façon dont cela nous aide à grandir en tant qu’êtres humains.

La plupart des humains désirent connaître et être connus des autres. Je crois que le chant de la Harpe sacrée peut nous aider à réaliser ces désirs. Chanter ensemble est un acte intime. Beaucoup d’entre nous se sentent gênés par nos voix et craignent d’être ridiculisés si nous chantons devant d’autres personnes. Beaucoup de nos expériences musicales d’aujourd’hui sont médiatisées par des enregistrements, où chaque note aigre et entrée manquée a été corrigée. Nous écoutons constamment des performances parfaites, et il n’est pas étonnant que nous ayons peur d’ouvrir la bouche de peur de nous tromper. Dans le chant de la Harpe sacrée, chaque voix est la bienvenue, qu’elle soit formée ou non, rauque ou sucrée. Nous embrassons la vulnérabilité de chanter ensemble, de partager nos voix les uns avec les autres, les verrues et tout. Par cet acte vulnérable, nous nous connaissons et nous sommes connus. Nous honorons également la vulnérabilité de chacun en étant doux les uns envers les autres. Nous pouvons rire ensemble d’une erreur que nous avons commise, mais il serait inapproprié de critiquer la voix de quelqu’un d’autre.

Lors d’un chant de la Harpe sacrée, tous ceux qui le souhaitent ont la possibilité de choisir une chanson et de la diriger. Les chanteurs sont assis face à face dans un carré, et chaque leader à son tour vient au centre et bat le temps de façon simple pendant que le groupe (appelé classe) chante ensemble. Le chef choisit le tempo et les vers qu’ils veulent chanter et peut faire d’autres choix sur la façon dont la chanson est chantée. Nous savons et sommes connus à travers nos choix de chansons et comment nous choisissons de diriger chaque chanson. Nous honorons et respectons nos choix mutuels en chantant des chansons comme le chef nous le demande. Quand la classe me suit bien et chante ma chanson comme je veux qu’elle soit chantée, je me sens connue. Quand je prête attention au leader et que je chante leur chanson comme ils la mènent, j’ai l’impression de les connaître et de les honorer.

Cette pratique cultive la vertu de la joie sympathique, trouvant la joie dans le bonheur des autres. (J’ai rencontré pour la première fois le concept de joie sympathique à travers le bouddhisme, mais je ne suis pas bouddhiste, et je ne prétends pas utiliser le terme exactement de la même manière que les bouddhistes.) Il y a des chansons que j’ai chantées tant de fois que je le suis. fatigué d’eux et il y a des chansons qui n’ont jamais fait grand chose pour moi en premier lieu, mais quand un de mes collègues chanteurs appelle une chanson, mon objectif est de la chanter avec un enthousiasme qui honore leur choix. Que je sois d’humeur ou non pour leur chanson, je la chante pour eux du mieux que je peux parce que je les connais, et je sais que cette chanson signifie quelque chose pour eux. Au fil du temps, des chansons que je n’avais pas l’habitude d’apprécier ont commencé à devenir significatives pour moi. Je chante la chanson numéro 232 en mémoire de mon amie Barbara, et 41 me fait sourire et penser à mon ami Jim. Après avoir chanté avec des gens du monde entier pendant 16 ans, mon livre de chansons est un nuage de souvenirs. Je connais ma communauté en chantant ces chansons.

Les paragraphes précédents sont une façon non conventionnelle de commencer une critique d’un livre de mathématiques, mais Mathematics for Human Flourishing par Francis Su de Harvey Mudd College est un livre de mathématiques non conventionnel. Je l’ai lu pendant un voyage de chant, et cela m’a fait réfléchir à la façon dont le chant de la Harpe sacrée répond à certains des mêmes désirs et nous permet de développer certaines des mêmes vertus que les mathématiques.

Les mathématiques pour l’épanouissement humain sont à la fois une invitation et un manifeste. La thèse de Su est celle que je partage: s’engager avec les mathématiques est une activité qui enrichit la vie humaine, et tout le monde devrait se sentir bienvenu pour participer à cette activité. Il organise le livre selon ce qu’il appelle des désirs humains – l’exploration, le sens et le jeu en sont quelques-uns. Chaque chapitre explore la façon dont la pratique des mathématiques peut aider à réaliser l’un de ces désirs, ainsi que les vertus connexes que les mathématiques cultivent et les choses qui peuvent entraver la réalisation de ces désirs. Il commence des chapitres avec des épigraphes provenant d’une collection diversifiée de mathématiciens et d’autres penseurs et termine la plupart d’entre eux par un puzzle ou deux. (Un avertissement: j’estime que la publication de cette revue a été considérablement retardée par le casse-tête pentomino sudoku à la fin du chapitre 8, que Su prend de Double Trouble Sudoku de Philip Riley et Laura Taalman.)

Le premier chapitre de Su, «Flourishing», commence par une épigraphe de Simone Weil, «Chaque être crie en silence pour être lu différemment», une ligne sur laquelle Su a également ruminé dans le discours qu’il a prononcé à la fin de son mandat de président du Département de mathématiques. Association of America, à partir de laquelle le livre est né. (Le livre élargit et approfondit considérablement l’adresse, donc ceux qui ont apprécié l’adresse doivent savoir qu’ils ne l’ont pas déjà tout vu.) Cette ligne et les ruminations de Su m’ont collé depuis la lecture de l’adresse il y a quelques années et ont façonné la façon dont Je pense aux mathématiques, à l’appartenance, à la communauté et à nos désirs humains de connaître et d’être connu.

Su est vulnérable avec ses lecteurs, partageant des histoires de ses sentiments d’isolement et d’insuffisance en tant qu’enfant sino-américain adopté grandissant dans une ville à prédominance blanche et latine. Dans le chapitre sur la justice, il écrit sur le fait qu’on ne lui offre souvent pas le «menu secret» dans les restaurants chinois. À qui refusons-nous le «menu secret» mathématique parce que nous supposons qu’en raison de leur sexe, de leur race ou de leurs notes antérieures, ils ne sont pas adaptés aux mathématiques avancées? (Il a également écrit sur cette idée dans le magazine MAA Focus il y a quelques années.) Dans le chapitre sur la vérité, il relie son histoire en tant qu’adopté à la manière dont les mathématiques nous aident à rechercher la connaissance profonde et la vérité.

Su intègre les réflexions d’un contributeur improbable dans le livre. Christopher Jackson est un détenu d’une prison fédérale qui a écrit pour la première fois à Su il y a plusieurs années parce qu’il étudiait les mathématiques en prison et voulait trouver plus de ressources tout en continuant à apprendre de nouvelles mathématiques. (Pour sa contribution au livre, Jackson reçoit une partie des redevances.) La relation de Su avec Jackson a clairement façonné sa façon de penser les mathématiques et l’éducation comme outils de justice sociale. Su montre que les mathématiques peuvent enrichir sa vie de petite et de grande manière. Cela peut nous aider à trouver le contentement personnel de résoudre un casse-tête délicat et nous donner des outils pour comprendre et combattre l’oppression systémique.

En réfléchissant au livre, je vois une autre similitude importante entre les mathématiques et le chant dans le fait malheureux que de nombreuses personnes ont été traumatisées par leurs expériences passées en mathématiques et en musique. En tant que mathématicien, j’entends souvent des gens dont l’enseignement des mathématiques leur a fait croire qu’ils n’étaient pas des «mathématiciens» et qu’ils étaient incapables de donner un sens au monde en utilisant les mathématiques. En tant que chanteur, les gens me disent: “Tu ne voudrais pas m’entendre chanter.” Peut-être que quelqu’un se moquait d’eux quand ils chantaient, ou un enseignant leur disait de mettre les mots dans le programme scolaire au lieu de les chanter à haute voix, ou quelqu’un se renfrognait dans le banc d’église pendant un hymne. Ils croient qu’ils ne sont pas capables d’interagir avec les autres ou de s’exprimer à travers le chant. Je crois que la vision de Su pour l’enseignement des mathématiques et l’éthique du chant de la Harpe sacrée peuvent toutes deux être des antidotes à ces croyances préjudiciables que les gens ont d’eux-mêmes. J’espère que des approches inclusives et joyeuses comme celles de Su aideront plus d’humains à accéder à des expériences mathématiques et musicales significatives. J’espère que Mathématiques pour l’épanouissement humain est largement lu par les professeurs de mathématiques qui assurent la médiation de bon nombre de nos expériences mathématiques et par quiconque souhaite accéder à la joie et au pouvoir des mathématiques.