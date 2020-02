Une vocation du berceau, la colère de son père et une ingéniosité malveillante pour le jeu: Tincho Zabala et ses sept décennies dans le spectacle

À 78 ans, Martín Pedro Zabalúa Marramoti – connu sous le nom de Tincho Zabala – traversait un moment culminant de sa carrière artistique. Il était un artiste consacré basé sur le prestige, la popularité et la reconnaissance de ses collègues, qui avaient excellé en son temps à la radio, au cinéma, à la télévision et au théâtre.

En 1999, il a fait sa dernière intervention cinématographique dans Angel, la diva et moide Pablo Nisenson. À ce stade, sa santé s’est détériorée et peu à peu, il a commencé à dire au revoir à l’environnement qui l’a maintenu en vigueur pendant sept décennies.

En 2000, déjà âgé de 77 ans, il avait participé aux bandes Premiers fruits –Production de Polka– et Été 98, avec un travail remarquable. Dans le roman de Telefe composé un personnage baptisé simplement Grand-père. C’était, en vérité, presque un rôle qui dépassait la même fiction: en tant qu’acteur vétéran et renommé, il avait gagné le respect de ses collègues beaucoup plus jeunes (et inexpérimentés). «Je partage le casting avec des garçons et des filles qui ont de nombreuses préoccupations. Ils sont respectueux et humbles de demander. Cela me flatte … J’espère que quelque chose que je vous dis, sera utile. J’ai vécu ce qu’ils traversent et c’est pourquoi rien ne me surprend», A commenté le comédien uruguayen.

À la fin de 1980, il avait subi une chirurgie cardiaque et en novembre 2000, il a été contourné à la jambe. Quelque temps plus tard, il a dû être traité chirurgicalement pour une infection à l’hôpital, dont il est décédé à 78 ans le 23 février 2001 à Buenos Aires.

Zabala est né le 4 février 1923 à Montevideo, Uruguay . Il était le fils de l’acteur et réalisateur Martin Zabalua. En 1927, sa famille est arrivée en Argentine et un adolescent Martin a commencé sa carrière à la radio La voix de l’air, en 1937. Puis il l’a fait en Le monde, agissant dans diverses salles de radio telles que Le Pérez García et des programmes comiques comme L’éclair et Le cranio des génies, où – il se souvenait toujours – gagnait 25 pesos par mois.

Au fil du temps, il a affirmé sa passion pour le théâtre: sur les tables, il a interprété les classiques de la comédie comme Goldoni ou Moliére. En 1951, il a cultivé – avec Blanquita Amaro– le genre revisteril, et tout au long de sa carrière, il a eu de grands professeurs comme Luis Sandrini et Miguel Coronato Paz. Armando Discépolo et Milagros de la Vega Ils étaient ses guides dans le théâtre sérieux. «Quand j’ai avoué à mon père que je voulais être artiste, c’était une des rares fois où je l’ai vu vraiment en colère. Il m’a regardé et a dit avec sérieux: “Que ressentez-vous comme marcher pieds nus!”», Avait révélé l’artiste uruguayen dans une interview télévisée.

La passion de Zabala pour la scène l’a amené à interpréter des classiques tels que Rêve d’une nuit d’étéde Shakespeare, parmi de nombreuses autres œuvres, dont Le voleur valencien ou Divorce partagéde Jury Zuhair. Pour Tincho, l’Uruguayen Toto Paniagua C’était le modèle comique à suivre. Son admiration pour l’acteur de Petits oiseaux et petits oiseaux et Les étrangers habituels Il avait des arguments: “Toto”, at-il expliqué, “avait le pouvoir de synthèse, et il a atteint l’âme du public avec le choc du rire, qui est un art sans temps“

L’acteur, qui captivé le public avec un regard de naïveté malveillante, il a provoqué d’un rire à un cri. Il a participé à 35 films, et à la télévision, il a intégré de nombreux cycles, dont on se souvient très L’écrou et Les enfants de López.

Dans l’une des esquisses de L’écrou, quatre ou cinq retraités, interprétés par le Tincho, Guido Gorgatti et Carret de canard, entre autres, ils se sont assis sur un banc carré et ont partagé des commentaires sur des questions personnelles et sur la réalité politique argentine, qu’ils ont assaisonnées de muleillas qui y ont été arrangées par le réalisateur et scénariste Hector Maselliprécisément pour provoquer la grâce.

La phrase qui est devenue populaire à cette époque était celle utilisée par Tincho Zabala, sur une base prémonitoire, pour affirmer ses droits de chemin de fer avec des méthodes peu orthodoxes. “Je prends un fer à repasser et je commence à donner et à donner et à donner”, expliqua le vieil homme dans ses excuses pour la violence.

En 1985, il a détaché Jorge Porcel dans le film picaresque Regardez-moi le pop-cornet l’année suivante, il filme à Mar del Plata, avec Tristan et Susana Traverso, Serveur de nuit. Puis il a composé le personnage de Don Genaro dans Brigade explosive contre les ninjas, et celle de Francisco Berlovento dans Attraction particulière, de Enrique Carrerasoù l’un des protagonistes était Alberto Olmedo.

Artiste professionnel, il a remporté de nombreux prix pour différentes œuvres. “Ma vie est très simple: ma vocation a commencé presque avec ma naissance. Mon père était Martín Zabalúa, le créateur de Los Pérez García; Mon grand-père paternel était violoniste et mon frère Julio Durán était également violoniste. Tout cela m’a incité à devenir acteur. »

Avec près de 60 ans de carrière artistique, Zabala a remporté le Silver Condor pour sa performance dans le film Ne meurs pas sans me dire où tu vasde Eliseo Subiela, et a joué dans d’autres films comme Les chantas, du souvenir José Martínez Suarez. «Je pense que le public est un monstre aux mille têtes et, sauf circonstances très exceptionnelles, toujours rire pour la même chose. Les spectateurs russes ont apprécié le travail du rire Olinda Bozan dans Les folles, sans comprendre la langue », a-t-il affirmé à maintes reprises.

Zabala a joué très fort lors de cette élection de 1989 lorsqu’un nouveau président a été élu en Argentine. Par son origine radicale, elle était favorable à la formule qui Eduardo Angeloz, et que le 14 mai de la même année perdu de plus de 10 points contre Carlos Menem.

«La démocratie est un casquivana, mais il est agréable de marcher le long du couteau de la démocratie et de continuer jusqu’à ce que Dieu nous appelle à ses côtés», A soutenu Zabala. «Cela m’intéresse que nous cherchions tous bien… Je voudrais voir les visages les plus joyeux et que tout le monde est heureux. Que nous vivions dans la liberté, la compagnie et la main dans la main », a-t-il insisté dans chaque rapport, essayant de ne pas influencer le vote populaire, mais faisant une différence par rapport aux autres partis politiques qu’il respectait tant.

Sans aucun doute, il était un autre des grands artistes qui a laissé sa marque sur la scène nationale. Ceux qui sont capables de faire rire et pleurer les gens, suivant une tradition dramatique qui n’oublie jamais le cœur.