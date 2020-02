United Airlines et American Airlines ont suspendu leurs vols vers Hong Kong en raison du coronavirus

United Airlines et American Airlines ont annoncé mardi qu’elles suspendraient leurs vols vers Hong Kong par mesure de précaution contre l’expansion de la nouvelle épidémie de coronavirus, qui a déjà coûté la vie à une personne dans cette région chinoise avec une administration spéciale, tandis que 15 autres sont infectés.

La mesure a été prise quelques jours après que les deux compagnies ont décidé de réduire leurs vols vers la Chine pour la même raison. Selon le dernier bilan proposé par le ministère chinois de la Santé, Quelque 491 personnes sont décédées et les cas d’infection sont passés à 24 324 à l’échelle nationale.

United Airlines a expliqué que la demande pour ces routes a baissé car le coronavirus affecte plus de personnes et a déclaré que la suspension sera maintenue à partir du 8 ou 20 février, bien que les dirigeants de la compagnie n’excluent pas d’autres changements. .

Pour sa part, American Airlines a suspendu ses vols avec Hong Kong à destination et en provenance des villes de Dallas, Fort Worth et Los Angeles également jusqu’au 20 février.

“Nous continuerons de surveiller la situation à mesure que de nouveaux faits se développeront et apporterons les changements nécessaires à notre programme.», A expliqué American Airlines dans un communiqué, selon la chaîne de télévision CNBC.

Ces deux sociétés américaines se joignent à une douzaine de compagnies aériennes à travers le monde qui ont également décidé ces derniers temps de réduire ou de suspendre leurs liaisons avec la Chine en raison de la propagation du coronavirus.

Bien que la Chine soit l’épicentre de l’épidémie et le pays le plus touché, le coronavirus s’est déjà propagé à d’autres pays d’Asie du Sud-Est et des cas ont également été détectés en Europe et en Amérique.

Les signes d’infection courants comprennent les symptômes respiratoires, la fièvre, la toux et l’essoufflement. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.

Avec des informations d’Europa Press