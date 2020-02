Manchester United et Tottenham Hotspur ont été les clubs de Premier League qui ont le plus bougé sur ce marché hivernal anglais, marqué par les quelques signatures et les dépenses modérées.

Au total, les clubs anglais ont dépensé 230 millions de livres (273 millions d’euros), un peu plus que l’année dernière, mais loin des 430 millions de livres (511 millions d’euros) dépensés en 2018.