United, Séville et Roma passent huitièmes en Ligue Europa, Porto et Arsenal éliminés

27 févr. (.) – Manchester United s’est battu jeudi pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, un jour où ils ont également obtenu entre les 16 meilleurs Séville et Rome, et où Porto et Arsenal ont été éliminés .

United a clôturé un total de 6-1 contre Bruges en s’imposant 5-0 à Old Trafford, tandis que Wolverhampton a perdu 3-2 contre Espanyol – dans un match où l’attaquant argentin Agustin Calleri a marqué les trois buts du vainqueur – mais a continué avec un score total de 6-3.

Arsenal a perdu 2-1 contre Olimpiacos à domicile pour rester en dehors du tournoi, tout comme Porto, qui a perdu 3-1 dans son stade contre Bayer Leverkusen, pour lequel l’attaquant argentin Lucas Alario a marqué un but.

De son côté, Rome a progressé grâce à un but de Justin Kluivert et Séville a fait le tour après un pâle 0-0 contre Cluj et grâce au VAR annulant quelque peu son rival alors qu’il restait quelques minutes.

Une des surprises a été donnée par Getafe, qui a perdu 2-1 lors de sa visite à l’Ajax mais a fait un tour avancé.

(Édité en espagnol par Javier Leira)