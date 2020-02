Univision négocie sa vente à un groupe d’investisseurs, selon le WSJ

Univision: la chaîne de télévision hispanique ayant le plus grand public aux États-Unis négocierait sa vente Selon un rapport du Wall Street Journal, l’achat éventuel serait effectué par un groupe d’investisseurs dirigé par un ancien cadre de Viacom Selon le journal, les mois de négociations pourraient touche à sa fin

Univision, la chaîne de télévision hispanique ayant la plus grande audience aux États-Unis, négocie sa vente à un groupe d’investisseurs dirigé par un ancien cadre de Viacom, a rapporté vendredi le Wall Street Journal (WSJ).

Le journal, qui cite des sources anonymes proches de la situation, note que les pourparlers sont “exclusifs” et que le processus de vente dans lequel Univision est impliqué depuis des mois pourrait toucher à sa fin.

En tout cas, le WSJ souligne qu’il n’y a aucune garantie que les deux parties parviendront finalement à un accord.

Selon le journal, Univision poursuit une vente pour environ 10 000 millions de dollars, y compris sa dette, et au cours des derniers mois, elle a reçu des intérêts de plusieurs entreprises.

Le groupe d’investisseurs qui négocie actuellement avec la chaîne comprend l’ancien directeur financier du conglomérat de médias Viacom, Wade Davis, et le fonds d’investissement Searchlight Capital Partners, note le WSJ.

Selon des informations précédentes, il est prévu que si ce groupe en a fini avec la chaîne, Davis sera le nouveau PDG de la société.

Univision, qui a son siège à New York mais une grande partie de ses opérations près de Miami, appartient à un groupe d’investisseurs qui, ces dernières années, a exploré à plusieurs reprises de se débarrasser de la chaîne.

Son principal rival sur le marché hispanique américain est Telemundo, détenu par le groupe NBC Universal, qui est à son tour contrôlé par le géant des médias et des télécommunications Comcast.

Univision en crise? Découvrir la dette millionnaire et la vente possible

Le réseau de télévision de langue espagnole Univision pourrait envisager sa vente, selon un rapport de presse publié en juillet dernier.

Univision a confirmé qu’elle “examinait les options stratégiques” et qu’elle avait embauché des consultants externes après que le Wall Street Journal eut signalé que la société évaluait les options, y compris une éventuelle vente.

La société d’investissement Saban Capital Group et d’autres sociétés ont acheté Univision en 2007. En 2016, Univision a acheté ce qui était connu sous le nom de Gawker Media, qui comprenait les sites d’informations Gizmodo et The Onion, pour 135 millions de dollars afin d’attirer Jeune public

Le plan n’a pas porté ses fruits et Univision a vendu ces propriétés cette année pour un montant non divulgué.

Les propriétaires d’Univision font face à une lourde dette depuis qu’ils ont acquis l’entreprise. La société a déclaré qu’en 2018, elle avait réduit son passif de 547 millions et a terminé cette année avec une dette de 7400 millions de dollars.