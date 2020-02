Univision «tremble» avec d’éventuelles modifications après sa vente

La chaîne de télévision va changer fortement pour sa vente Univision devra payer les demandes et les sales affaires qu’ils ont faites il y a longtemps Le pilote argentin Javier Ceriani a avancé cette information dans son programme

Après l’annonce de la vente du réseau de télévision Univision, de nombreuses rumeurs ont émergé sur ce qui allait se passer à l’avenir.

Le chef d’orchestre argentin Javier Ceriani, dans son programme «Gossip no like», a commenté la question:

“Je veux dire aux nouveaux propriétaires d’Univision, n’oubliez pas que lorsqu’ils ont acheté le paquet, quand ils ont attrapé les morts, ce qui est une énorme dette qu’ils ont contractée, n’oubliez pas qu’à l’intérieur, cachés, il y a une demande de Gossip pas comme, de les filles harcelées par (Enrique) Albis (producteur de «El gordo y la flaca»), une dette millionnaire qu’elles vont devoir régler ».

Javier Ceriani a poursuivi: «La nouvelle administration veut de nouvelles personnes, est en danger. Premièrement, si la nouvelle administration Univision n’est pas un démocrate, parce qu’avant, que s’est-il passé? Jorge Ramos est devenu activiste parce que sa fille travaille avec les Clinton, mais l’ancien propriétaire d’Univision était celui qui avait mis le plus d’argent sur les Clinton, c’est pourquoi ils ont tellement attaqué le parti républicain. »

Ensuite, Javier Ceriani poursuit: «Attention car vous pouvez changer la maison d’édition Univision et maintenant vous pouvez tout changer: le service Actualités, les salaires élevés, ils vont jeter des gens qui ne sont pas formés».

De son côté, sa compagne, Elisa Beristain, a pris la parole pour commenter que ceux qui sont partis étaient les financiers, “ceux qui ont mis la laine”, et que Televisa est toujours là:

«Nous leur souhaitons bonne chance et ce que nous avons commencé dans le cas de ce producteur, Enrique Albis, que rien de plus ici avec nous, 13 filles ont dénoncé, dont neuf ont osé faire une réclamation, elles ont essayé de les acheter, elles ont essayé de faire taire, nous espérons que cette nouvelle administration fera avancer tout cela et nous embauchera. »

Javier Ceriani a plaisanté en disant avec la possibilité d’Univision de l’embaucher avec Elisa Beristain “si ce qu’ils veulent c’est changer, ils veulent de nouvelles personnes, des gens frais, ils veulent déjà éliminer tous les vieillards qui étaient à Univision”.

Les réactions à cette publication ne tardèrent pas à venir: «Je t’aime !!!», «Le réseau Ceriani dépasse déjà Univision», «J’espère et le changement est positif», «Narcotelemundo», «Narcounivision», «Narcoseries», «Prostitution “Eh bien, j’ai Direct TV et cela fait plus d’un mois que j’ai changé le nom d’Univision en NESN +.”

Il y avait ceux qui étaient du côté d’Univision: “Tout le monde ne travaille pas pour Univision, ce sont des gens avec de la personnalité et du respect”, tandis qu’un autre utilisateur a avoué que “je n’ai pas vu la télévision depuis longtemps”.

Pour sa part, un utilisateur s’est adressé au pilote argentin en particulier et a fait une recommandation: «Ça a toujours été ton rêve javierceriani? Travaillez pour @univision. Je pense donc que vous ne réussirez jamais, j’espère que cela vous sera donné. »

Univision est un réseau de télévision américain en espagnol, détenu par Univision Communications. La chaîne est principalement dédiée à la population hispanophone des États-Unis et comprend des feuilletons et autres séries dramatiques, des sports, des sitcoms, des séries de téléréalité et de variétés, des émissions d’actualités et des longs métrages importés en espagnol. Son principal concurrent est Telemundo.