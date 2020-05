Univision vend des obligations pour sauver la situation financière

Gossip No Like garantit qu’Univisión vend des obligations pour améliorer leur situation financière Javier Ceriani assure qu’ils accorderont un intérêt de 9,5% aux acheteurs Tout cela se produit pendant la pandémie de coronavirus et la crise de la télévision

Univision vend des obligations. Selon des informations publiées par le programme Gossip No Like sur Instagram de Javier Ceriani, au milieu d’une pandémie de coronavirus, Univisión vend des obligations pour sauver sa situation financière.

Le programme a commencé avec les mots de la partenaire de l’Argentine, Elisa Beristain, qui a déclaré que «à partir de ce moment, nous allons cesser de parler mal d’Univisión, pourquoi? Parce que Javier Ceriani va devenir membre d’Univisión, dites-nous comment c’est. »

Ensuite, le chauffeur prend la parole et dit: “Elisa, nous allons être les patrons de Gordo (Raúl) de Molina et Jorge Ramos et La Flaca (Lili Estefan), vous pouvez peut-être remplacer le maigre, nous pouvons le faire, miracle, si vous ne le faites pas Nous avons changé le nom du programme, ne vous inquiétez pas ».

Et il continue de détailler les raisons: «Mais… que s’est-il passé? Ils ont vu que nous savons toujours tout ce qui se passe à l’intérieur, maintenant nous apprenons que grâce à un article qui est sorti très clairement, concernant la vente des 370 millions d’obligations d’Univision. »

Il donne ensuite des détails sur les informations qui lui ont été divulguées selon lesquelles Univisión vend des obligations: «Qu’est-ce qui ne va pas? Univision a besoin d’argent, ils ne peuvent plus demander plus d’argent aux banques, ceux qui l’ont acheté se sont retrouvés sans rien dans leur poche… »

En cela, son compagnon interrompt et précise que “vous ne pouvez pas demander plus d’argent aux banques parce qu’elles ont une dette, qui est déduite de l’équis jusqu’en 2022, non?”

Javier Ceriani intervient ensuite: «Je veux dire que l’entreprise est endettée. Alors qu’ont-ils fait? Ce n’est pas qu’il va à Wall Street pour la vente publique, mais que vous ne pouvez pas acheter non pas des actions mais des obligations, certaines obligations Univision, ce sont des obligations que vous pouvez acheter pour cinq ans, cela vous donne un taux d’intérêt de 9,5 ”.

Et il ajoute: «L’intérêt est bon s’il monte, je ne sais pas comment ce profit est mesuré s’ils vendent. Vous pouvez faire partie d’Univisión, cela peut être Pepito Pérez comme cela peut être Emilio Estefan ou Pepe Garza, ceux qui veulent peuvent faire partie d’Univisión ».

Après avoir expliqué le problème monétaire, le chauffeur rappelle la note selon laquelle Univisión vend des obligations: “C’est ainsi qu’ils font pour générer de l’argent pour continuer à payer Jorge Ramos …”

Et à ce moment-là, son partenaire entre et dit: “C’est pourquoi c’était tout le licenciement qu’ils ont fait de personnes pour pouvoir démontrer que leurs dépenses étaient faibles et les gens sont encouragés à aller acheter des obligations.

Après le commentaire, il explique sa perception: “Par exemple, si vous investissez, nous allons supposer que Ceriani veut investir un million de dollars. Cela lui rapporterait 95 000 dollars par an, compte tenu du taux d’intérêt de 9,5, c’est pourquoi Aujourd’hui, dans la matinée, Ceriana m’a parlé et m’a dit: «Je vais investir mes billes dans Univisión en ce moment, nous les laissons en dire du mal».

Javier a répondu à propos de la note selon laquelle la société vend des obligations: “J’ai brisé le cochon, nous ne pouvons plus parler du mal d’Univisión parce que c’est notre entreprise, c’est notre maison, et nous allons faire des changements en tant qu’obligataires, nous voulons des changements, nous voulons des gens qui allez et les gens entrent. “

Pour terminer le commentaire, il a déclaré que contrairement à Univisión, qui vend ses obligations, . n’a pas licencié les gens et a augmenté sa production, et affirme que la cote est toujours gagnée par la première entreprise, selon les données fournies par une entreprise (PRODU) “plus sérieuse”. »Dans les statistiques.