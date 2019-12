Urgence économique dans la province de Buenos Aires: Axel Kicillof promeut une augmentation de 55% des impôts

L'urgence économique étant déjà approuvée et en vigueur, le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, a envoyé aujourd'hui au législateur un projet de loi fiscale qui définira les impôts que les contribuables paieront en 2020 avec l'intention d'être approuvé en session extraordinaire jeudi prochain.

Comme l'explique l'administration provinciale, la mesure est prise en tenant compte du fait que la province «traverse une situation d'urgence. Pour répondre aux urgences et priorités définies, il est nécessaire de maintenir le niveau de revenu de l'État provincial. Mais en même temps, il est essentiel de rendre la collection plus équitable, de facturer davantage à celui qui le peut et de soulager les petits et moyens producteurs et propriétaires. "

De l'environnement du ministre de l'économie Pablo Lopez veiller à ce que la loi fiscale proposée propose «Actualiser les valeurs des impôts de l'année dernière en tenant compte de l'inflation en 2019 (estimée par les particuliers à 54,6%). Autrement dit, cela n'augmente pas la pression fiscale en moyenne en termes réels. "

De l'environnement de López, ils expliquent que pour ce dernier point – où il est établi qu'il augmenterait jusqu'à 55% accompagnant l'inflation réelle – «Vous devez prendre l'évaluation fiscale, où il y a beaucoup de disparité, et là nous verrons qu'il y en a beaucoup qui verront ajusté en dessous de l'inflation.

Dans le cas de l'impôt sur le revenu brut, le taux actuel est maintenu, tel qu'autorisé par le gouvernement national lors de la suspension de l'application du consensus fiscal. Dans le cas de la taxe foncière rurale et urbaine, en moyenne, "la mise à jour est inférieure au taux d'inflation". Mais un critère progressif a également été intégré: les propriétés dont la valeur fiscale est inférieure paieront une augmentation inférieure à l'inflation prévue (les plus petites bénéficieront d'une augmentation d'impôt de seulement 15% par rapport à l'année dernière).

«De la segmentation» des propriétaires ruraux, selon la taille et la valeur de leurs propriétés, "il est garanti que la taxe est, en termes réels, inférieure à celle de l'année dernière pour ceux qui ont une capacité fiscale inférieure.

Le projet aurait également une section de l'Agence de recouvrement de Buenos Aires (ARBA), qui établirait une remise d'environ 20% pour les taxes qui sont payées annuellement au début de l'année 2020.

"Ce projet de loi qui assure une plus grande progressivité du système fiscal s'ajoute au large moratoire et aux mesures de relance approuvées dans la loi d'urgence économique, une mise en œuvre rapide", a déclaré de l'administration de la province de Buenos Aires.