Urgence économique: lumières et ombres de la promulgation d'une loi clé pour Alberto Fernández

Dans l'autre sens, le Sénat, où il était prévu de maintenir l'accord conclu entre les gouverneurs radicaux et la Casa Rosada. Il n'a jamais été naufragé par le numéro de bloc du Front of All. Mais l'interbloc formé par le PRO et l'UCR était sur le point d'imploser. La cohésion de la coalition d'opposition est fragile.