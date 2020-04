Uribes loue “l’altruisme et la grandeur” de la culture et du sport | Sports

Le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a salué ce mardi, lors d’une apparition avec celle de la Santé, Salvador Illa, “la solidarité, l’altruisme et la grandeur” manifestés par le monde de la culture et du sport lors de la pandémie de coronavirus.

De même, le ministre a affirmé qu’il soutient le secteur culturel, sur les réseaux sociaux et avec des initiatives pour profiter de la maison, telles que celles lancées par la Bibliothèque nationale d’Espagne, des musées tels que le Prado, la Reina Sofía ou le Thyssen et les théâtres comme le Real et celui de la Zarzuela.

“La culture rentre chez nous, nous ne pouvons pas y aller mais elle atteint nos foyers”, a déclaré le ministre, qui a souligné la compréhension et la solidarité d’un secteur durement touché par la crise en raison de sa volatilité et de sa dépendance à l’égard du public. “

Il a également annoncé qu’il enverrait des lettres aux réseaux de télévision “afin qu’ils puissent intensifier leur contribution à la culture, au cinéma espagnol et au cinéma européen en ce moment”.

La culture “est essentielle en ce moment”, a rappelé le ministre, qui a rappelé que le ministère développe des tables de dialogue avec le secteur.

Au cours des derniers jours, il a organisé six vidéoconférences avec plus de 30 secteurs de la culture, il rencontrera les conseillers de l’espace Communautés autonomes et demain il s’entretiendra avec ses collègues européens pour partager “analyses, stratégies et souligner l’importance des valeurs de la culture et le sport. ” Il a également discuté des tables de travail avec le Conseil supérieur des sports, les fédérations et les comités olympiques et paralympiques.

Lorsqu’on lui a demandé si la réouverture des cinémas ou des théâtres serait autorisée au début de la désescalade des mesures imposées par le gouvernement, il a déclaré: “Nous devrons attendre ce que disent les experts”.

À ce moment, il a déclaré: “Ce ministre fera campagne pour que nous retournions au cinéma ou au théâtre dès que possible”.

Lors d’une comparution avec le ministre de la Santé, Salvador Illa, Uribes a également répondu aux plaintes du secteur concernant le manque de mesures spécifiques pour soutenir la culture afin d’atténuer la crise économique.

Dans les circonstances actuelles, le «plus raisonnable» est le soutien mondial, car la crise affecte l’ensemble de l’économie dans son ensemble. Maintenant “le moment sera venu de promouvoir et de revigorer la Culture et le Sport”.

Lorsque la situation le permettra, “d’autres mesures spécifiques” seront mises en œuvre, a précisé le ministre, sans préciser en quoi elles consisteront.

Il a également défendu la liberté de la presse et d’expression, et a assuré qu’à cette époque “l’humour n’est pas incompatible avec le respect des familles en difficulté”.

“La culture, la liberté d’expression et les médias nous aident beaucoup à faire face à cette situation”, a déclaré le ministre interrogé sur les critiques exprimées par Vox contre la série “Diario de la cuarentena”, de RTVE, pour avoir été une comédie dans un moment aussi grave qu’aujourd’hui.