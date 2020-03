Uruguay.- Lacalle Pou annonce un ajustement économique de 273 millions de dollars en Uruguay

MADRID, 12 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a annoncé ce jeudi un ajustement économique de 273 millions de dollars, qu’il a imputé au Broad Front, une coalition de gauche qui a gouverné la nation sud-américaine pendant quinze ans jusqu’au 1er mars.

Lacalle Pou a l’intention de réduire les dépenses courantes de fonctionnement et d’investissement de l’État d’au moins 15 pour cent, à l’exclusion des salaires, qui ont été exécutés dans les budgets généraux de l’année dernière.

À cette fin, seulement un poste sur trois dans l’administration publique sera pourvu, sauf dans le cas des agents de santé et de l’éducation, entre autres, et le renouvellement automatique des contrats de travail dans le secteur public sera interdit. De plus, la TVA sera augmentée pour les achats par cartes de crédit et de débit.

Cependant, le gouvernement a précisé que “le prix des carburants ne changera pas maintenant en raison de la baisse des prix du baril de pétrole sur les marchés internationaux ces derniers jours”.

Lacalle Pou a imputé cet ajustement économique à “l’inaction ou l’omission du gouvernement précédent” du Frente Amplio, selon le journal uruguayen “El País”.

Le chef du Parti national est arrivé à la présidence le 1er mars, mettant fin à trois décennies du Front large, deux avec Vázquez et une avec José Mujica. Le nouveau président avait déjà avancé des changements importants.