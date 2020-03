Uruguay.- Le gouvernement de l’Uruguay déclare l’urgence dans cinq départements en raison de la sécheresse

MADRID, 9 mars (PRESSE EUROPE) –

Le gouvernement de l’Uruguay a déclaré lundi l’urgence agricole dans cinq départements en raison de la grave sécheresse dans le pays, comme l’a rapporté le secrétaire à la présidence, Álvaro Delgado.

Selon la législation uruguayenne, l’urgence agricole est celle “découlant d’événements climatiques, sanitaires ou phytosanitaires extrêmes qui affectent de manière décisive la viabilité des producteurs d’une région ou d’une région”, comme l’indique le journal local ‘El Observador’.

Le ministre de l’Elevage, Carlos María Uriarte, a déclaré que la déclaration concernerait principalement les départements de San José, Canelones et Maldonado, ainsi que Montevideo et Lavalleja.

La mesure concerne les producteurs laitiers, les agriculteurs et les agriculteurs. Pour aider les producteurs touchés par le déficit hydrique, il existe le Fonds d’urgence agricole, qui est administré par le Ministère de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche.

Ce week-end, le président, Luis Lacalle Pou, a visité les établissements de certains de ces producteurs qui, grâce à une déclaration d’urgence agricole, recevraient des fonds pour “récupérer les capacités perdues à la suite de l’événement survenu”, comme le prévoit la loi.

Vendredi, après avoir rencontré les principales entreprises de la guilde, Uriarte s’est dit “très alerte” car les prévisions de jours secs et de températures élevées n’étaient pas encourageantes et la sécheresse devrait continuer de s’aggraver.

De plus, il a assuré qu’ils prévoyaient comment ils pourraient collaborer avec les producteurs et a déclaré que l’aide était probablement monétaire. “Nous étudions déjà les mécanismes et les fonds disponibles à ces fins”, a-t-il alors déclaré.