US Intelligence déclare que les données sur les coronavirus manipulés par la Chine

Le renseignement américain découvre le «mensonge» de la Chine Le pays asiatique aurait caché les dimensions et donné de fausses données sur l’épidémie de coronavirus L’OMS a déclaré que le coronavirus était une pandémie le 11 mars

Les services de renseignement des États-Unis ont conclu que la Chine avait manipulé ses chiffres et ses données sur le coronavirus.

Trois responsables américains ont confirmé à Bloomberg que le gouvernement chinois avait caché les dimensions et donné de fausses données sur l’épidémie de Covid-19.

Ils ont ajouté qu’un rapport classifié sur ce qu’ils avaient découvert lors de l’enquête avait été envoyé à la Maison Blanche la semaine dernière.

Selon des sources, la principale conclusion est que les informations fournies par la Chine sur les cas de coronavirus étaient “intentionnellement incomplètes”.

Le nombre de personnes infectées et de décès dus à cette maladie serait donc faux, a rapporté Business Insider.

Il est important de se rappeler que l’épidémie a commencé fin 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine.

Malgré les contrôles stricts mis en place par le gouvernement chinois, le virus s’est propagé dans différentes parties du monde et ce n’est que le 11 mars que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a déclaré pandémie.

Deborah Birx, immunologiste du Département d’État qui travaille à la Maison Blanche pour traiter le coronavirus, a suggéré que les données ne correspondaient pas.

“Je pense que nous manquions probablement d’une quantité importante de données … maintenant que nous voyons ce qui est arrivé à l’Italie et nous voyons ce qui est arrivé à l’Espagne”, a déclaré le médecin.

Jusqu’à il y a quelques jours, la Chine avait été l’épicentre de l’épidémie avec plus de 82 000 cas confirmés. Maintenant, ce sont les États-Unis.

Alors que dans le monde, il y a déjà plus d’un million de personnes infectées et plus de 50 000 décès.

La Chine a manipulé ses chiffres sur le coronavirus

De nombreuses personnes se méfient des données fournies par le gouvernement chinois, y compris les habitants de Wuhan, a rapporté le journal.

Les données “ne peuvent pas être correctes … car les incinérateurs ont fonctionné toute la journée. Alors, comment si peu de gens sont morts? », A déclaré un résident dans une interview accordée à Radio Free Asia.

Déjà Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain, avait également soulevé une accusation similaire lorsqu’il avait déclaré lors d’une conférence qu ‘”ils avaient retardé à plusieurs reprises le partage de ces informations avec le monde”.

Il a également ajouté que les données étaient précieuses car elles nécessitaient “d’avoir confiance et des informations sur ce qui s’était réellement passé” pour élaborer une stratégie.

Pendant ce temps, la Chine nie que cela soit arrivé et réaffirme qu’elle a été exacte dans les informations qu’elle a partagées avec le monde.