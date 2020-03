USA bénéficiera aux travailleurs agricoles

Visa de travail sur les coronavirus: agriculteurs et propriétaires de vergers américains a reçu de bonnes nouvelles du gouvernement, qui a exigé qu’un plus grand nombre de travailleurs titulaires d’un visa de travail sur le terrain H-2A traversent la frontière mexicaine. Le Département d’État a augmenté le nombre de travailleurs agricoles étrangers dont les demandes de visa peuvent être traitées sans entretien en personne. Cependant, de nombreux agriculteurs ne sont pas en mesure de prendre des mesures pour prévenir le coronavirus et beaucoup se sentent non protégés.

Visa de travailleur du coronavirus. Les agriculteurs et les propriétaires de vergers des États-Unis ont été soulagés cette semaine lorsque le gouvernement a pris des dispositions pour qu’un plus grand nombre de travailleurs munis d’un visa de travail sur le terrain, H-2A, traversent la frontière du Mexique.

Le Département d’État a augmenté le nombre de travailleurs agricoles étrangers dont les demandes de visa peuvent être traitées sans entretien en personne, a rapporté le journal The Capital Press.

Après avoir suspendu le processus de visa “non essentiel” au Mexique en raison de l’épidémie de coronavirus, l’agence a déclaré qu’elle donnerait la priorité au traitement des travailleurs avec des visas H2-A expirés l’année dernière en suspendant l’entretien.

Il a ensuite étendu ces exemptions aux nouveaux et anciens travailleurs, mais dont les visas ont expiré au cours des 24 derniers mois.

“Nous avons d’abord commencé avec l’idée que nous aurions quelques travailleurs à partir de zéro”, a déclaré Allison Crittenden de la Fédération américaine des chambres agricoles.

Maintenant, la majorité de la main-d’œuvre des visas H-2A devrait pouvoir venir aux États-Unis, a-t-il déclaré vendredi.

“Nous sommes reconnaissants pour un meilleur accès à la main-d’œuvre H-2A que le premier avis laissé entendre” pour des exemptions limitées, a déclaré Crittenden.

Les employés titulaires d’un visa H-2A en 2019 totalisaient 258 000, soit environ 20% de la main-d’œuvre agricole à l’extérieur, et ils sont essentiels, a-t-il déclaré. Les 80% restants de la main-d’œuvre agricole sont principalement constitués de travailleurs migrants avec et sans papiers.

Une pandémie souligne le travail crucial des journaliers en Californie

Salvador Calzadillas ne craint pas d’attraper le coronavirus tout en coupant des mandarines d’arbres dans le centre de la Californie. C’est le simple fait de déménager tous les jours dans les jardins, dit-il, qui met lui et sa femme – également journalière – en danger et il n’y a rien qu’ils puissent faire pour le changer.

Après tout, les travailleurs agricoles ne peuvent pas travailler à domicile et il leur est difficile de pratiquer la distanciation sociale.

Calzadillas et son épouse font partie d’un groupe de six travailleurs qui voyagent en voiture ou en fourgonnette pour rejoindre les jardins à 40 minutes. Là, ils sont rassemblés pour recevoir des instructions quotidiennes, quelle que soit leur distance physique les uns des autres, a-t-il ajouté.

“Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de changement, tout est pareil”, a déclaré Calzadillas. «Beaucoup de mes collègues disent que c’est comme si nous étions immortels, nous travaillons de la même manière. Il n’y a pas de prévention et nous continuons à travailler ».

Âgé de 31 ans, il est l’un des nombreux journaliers dans les champs de la fertile vallée centrale de la Californie centrale, fournissant de la nourriture à une grande partie des États-Unis, alors même que les écoles, les restaurants et les magasins ont fermé leurs portes pour le pandémie.

Plus d’un tiers des légumes du pays et des deux tiers de ses fruits et noix sont cultivés en Californie, dont les champs et les vergers ont généré près de 50 milliards de dollars en 2018, selon le département d’État de l’Agriculture.

