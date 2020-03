USA confirme la mort de Bashir Mohamed Mahamud

La victime a été identifiée comme Bashir Mohamed Mahamud Il s’agit de la mort d’un groupe terroriste somalien historique Al Shabaab Cela s’est produit après une attaque aérienne le 22 février

Armée américaine a confirmé ce dimanche la mort d’un groupe terroriste somalien historique Al Shabaab, identifié comme Bashir Mohamed Mahamud, alias Bashir Qorgab, lors d’un raid aérien le 22 février, lors d’une attaque américaine contre la ville de Saakow.

Qorgab était considéré comme un important commandant de la section “Jabhat”, l’aile “militaire” de l’organisation terroriste, dont deux cellules opèrent au Kenya.

Bashir Mohamed Mahamud était considéré comme l’un des grands architectes de l’attentat contre la base commune kéno-américaine de Manda Bay, le 5 janvier dernier, et dans lequel un militaire et trois entrepreneurs américains sont morts, et pesait sur lui une récompense américaine de cinq ans millions de dollars.

“Nous faisons des progrès”, a déclaré le porte-parole américain pour l’Afrique (AFRICOM), le colonel Chris Karns.

“L’élimination des menaces, comme ce terroriste (Bashir Mohamed Mahamud), rend les Africains et les Américains un peu plus sûrs et envoie un message fort à un ennemi commun dont l’ambition est d’exporter la violence.”

Selon les dernières informations sur Qorgab, Bashir Mohamed Mahamud semble être tombé en disgrâce dans les rangs de l’organisation et abandonné les rangs du groupe djihadiste, au milieu d’une augmentation apparente des tensions internes.

Selon l’agence de renseignement somalienne, Qorgab et un autre dirigeant, Mahad Karate, auraient été expulsés en recommandant au dirigeant de l’organisation, Ahmed Diriye, de suspendre les attaques dans la capitale du pays, Mogadiscio.

La Somalie fait face à une augmentation du nombre d’attaques de la milice islamiste Al Shabaab, liée à l’organisation terroriste Al-Qaïda, tant dans la capitale que dans d’autres régions du sud du pays. Compte tenu de cela, les États-Unis ont accru leurs bombardements contre le groupe (avec des informations d’Agencia Reforma).

Bashir Mohamed Qorga d’Al Shabaab tué lors d’une frappe aérienne en Somalie https://t.co/NxYe7NqvHt pic.twitter.com/AETKZMSoD1

– Nouvelles du monde lues le plus en 24 heures (@ sportsnews135) 8 mars 2020

En revanche, au moins un membre présumé du groupe djihadiste Al Shabaab est décédé jeudi dans un attentat à la bombe perpétré par les États-Unis dans le sud de la Somalie, comme l’a annoncé vendredi le United States Africa Command (AFRICOM).

L’AFRICOM a précisé que le raid aérien avait été effectué dans les environs de la ville de Qunyo Barrow, le théâtre de plusieurs bombardements ces dernières semaines, avant d’ajouter que leurs informations excluaient la mort de civils.

“Le dôme d’Al Shabaab a récemment réitéré son objectif principal d’attaquer des cibles américaines et occidentales au-delà des frontières de la Somalie”, a déclaré le directeur adjoint des opérations d’AFRICOM, Miguel Castellanos.

“Al Shabaab reste pleinement déterminé à exporter la violence”, a-t-il dit, avant de souligner le soutien des Etats-Unis, ainsi que de ses partenaires internationaux, pour “améliorer les capacités” des forces de sécurité somaliennes.

L’AFRICOM a déclaré qu ‘”elle reconnaît que la stabilité en Somalie ne sera pas atteinte uniquement par des moyens militaires”, tout en ajoutant que les forces internationales “tentent de créer des conditions de sécurité pour améliorer la gouvernance et le développement économique”.