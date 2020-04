USA enregistre plus de 2000 décès en une journée

Décès dus aux coronavirus: les États-Unis sont devenus le premier pays à enregistrer une augmentation de plus de 2 000 décès par coronavirus en une seule journée. La mauvaise nouvelle s’accompagne également de plus d’un demi-million de cas, selon les données de l’Université Johns Hopkins. passé le cap des 100 000 morts

Les États-Unis sont devenus le premier pays au monde à enregistrer une augmentation de plus de 2000 décès par coronavirus en une seule journée vendredi et ont dépassé un demi-million de cas, selon les dernières données de l’Université Johns Hopkins.

Au cours des dernières 24 heures, au moins 2 108 personnes ont perdu la vie à cause du virus aux États-Unis, de sorte qu’au total le nombre de décès est de 18 637, très proche de l’Italie, qui avec 18 849 décès continue d’être la nation la plus pleurée par la pandémie, selon la même source.

Le chiffre de 2 108 décès aux États-Unis montre une augmentation par rapport aux trois jours précédents, lorsque 1 878, 1 936 et 1 879 décès ont été enregistrés.

60% des personnes décédées au cours des dernières 24 heures aux États-Unis ils vivaient dans trois États: New York, où 777 personnes ont perdu la vie, ainsi que l’État voisin du New Jersey avec 232 décès et le Michigan, où il y a eu 205 décès, un nombre qui suppose un record pour cet État du Midwest du pays .

En revanche, peu après 01h30 GMT samedi, le nombre d’infections détectées aux États-Unis Il a bondi et dépassé un demi-million de cas en enregistrant spécifiquement 500 399, selon l’Université Johns Hopkins, qui indique également que 28 790 patients se sont rétablis.

De cette façon, les États-Unis restent au centre de la pandémie et sont en tête du nombre d’infections dans le monde devant l’Espagne, où il y a 158 273 cas et 16 081 personnes ont perdu la vie; suivie de l’Italie avec 147 577 personnes infectées et 18 849 décédées; et la France avec 125 931 cas et 13 197 décès, détaille le centre éducatif.

Selon cette source, ce vendredi, les décès par COVID-19 dans le monde ont dépassé les 100 000, alors qu’il y a plus d’un million et demi de personnes infectées.

Aux États-Unis, la ville la plus touchée est New York, qui s’est réveillée ce vendredi avec des images choquantes de charniers sur l’île de Hart, au nord-est du quartier du Bronx.

Les autorités ont décidé de faire ce type d’enterrement temporairement jusqu’à ce que les membres de la famille réclament les corps afin de célébrer un enterrement privé à l’avenir.

Plus tôt cette semaine, le Conseil de la ville de New York avait déjà annoncé qu’il envisageait de prendre de telles mesures face à l’augmentation quotidienne des décès et à l’effondrement des salons funéraires et des cimetières. De nombreux hôpitaux ont des camions réfrigérés à leurs portes arrière qui servent de morgues mobiles.

Au niveau fédéral, la Maison Blanche avait estimé que le coronavirus pouvait faire de 100 000 à 240 000 morts, mais cette semaine, elle a réduit cette projection à 60 000.

