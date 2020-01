Après un an et demi de guerre commerciale, les États-Unis (USA) et la Chine ont mis en place aujourd’hui une trêve avec la signature d’un accord préliminaire qui maintient néanmoins une grande partie des tarifs appliqués par cycles successifs.

“C’est un changement radical dans le commerce international”, a déclaré Trump lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, à laquelle ont assisté le vice-président Mike Pence, une grande partie de son cabinet, ainsi que d’éminents législateurs.