USA.- Guaidó célèbre l’opération contre le trafic de drogue aux États-Unis comme une action pour “arrêter les réseaux” de Maduro

MADRID, 2 avr (EUROPA PRESSE) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a célébré ce mercredi l’opération contre le trafic de drogue annoncée par les États-Unis dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique comme une “action positive” pour “freiner les réseaux narco-terroristes” du président vénézuélien, Nicolás Maduro.

Dans un communiqué publié par le Centre national de communication, qui sert de bureau de presse à Guaidó, le chef de l’opposition a assuré que Maduro avait promu ces “réseaux narcoterroristes” avec ses “alliés ELN, la dissidence des FARC et d’autres groupes”. , dans toute la région. “

De même, Guaidó, qui a profité de l’occasion pour appeler à un «gouvernement national d’urgence» au Venezuela, a indiqué qu ‘«il est nécessaire» de travailler à tous les niveaux, se référant aux «actions judiciaires et actions opérationnelles» pour «réduire et neutraliser la capacité d’action». de ces groupes de trafic de drogue et d’armes qui intoxiquent la vie des citoyens de l’hémisphère. “

Dans ce contexte, le “président en charge” autoproclamé a insisté sur le fait qu’il était “déterminé” à “libérer le Venezuela des tentacules de ces cartels”, qui “ont même réussi à pénétrer les forces militaires et de sécurité de l’État vénézuélien avec le consentement et la protection de la dictature de Maduro. “

Enfin, il a reconnu aux États-Unis que ses efforts, ainsi que ceux des “gouvernements alliés de la région, en matière de lutte contre le narcoterrorisme, ouvraient sans aucun doute la voie à un Venezuela libre”. “Attendons l’urgence et sauvons le Venezuela”, a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi le lancement d’une opération qui impliquera une grande variété d’actifs militaires contre le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique, après avoir déposé des accusations pénales contre Maduro pour trafic de drogue.

Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a précisé que l’opération “nuirait” au pouvoir de Maduro dans ce pays d’Amérique latine.

Pour sa part, le Venezuela a “énergiquement” rejeté l’opération et a indiqué qu’il s’agissait d’une “tentative désespérée” des États-Unis “de détourner l’attention” de leur gestion du Covid-19, puisque le pays nord-américain est la nation qui a plus de cas d’infections, plus de 216 000.

Washington est le principal partisan de Juan Guaidó dans la communauté internationale, qu’il reconnaît comme “président en charge” du Venezuela. Guaidó, qui a pris ses fonctions en janvier 2019, a promis d’expulser Maduro de Miraflores pour ouvrir la voie à une transition démocratique.