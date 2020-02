USA interdit l’entrée aux étrangers en visite en Chine

La page

Coronavirus Le gouvernement américain a annoncé qu’il interdirait temporairement l’entrée dans le pays des étrangers qui ont visité la Chine au cours des 14 derniers jours pour empêcher la propagation du coronavirus, car il s’agit d’une “urgence de santé publique”.

La mesure visant à empêcher l’entrée des visiteurs sera effective à partir du dimanche 2 février prochain, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, lors d’une conférence de presse.

Azar a déclaré que le président Donald Trump a signé une proclamation qui “suspend temporairement l’entrée aux États-Unis des étrangers qui présentent un risque de transmission du nouveau coronavirus 2019”.

“Le président Trump a pris des mesures décisives pour minimiser le risque de propagation du coronavirus”, a ajouté le responsable, qui a affirmé que la “priorité absolue” du gouvernement “est la sécurité du peuple américain”.

La décision prévoit également que les Américains qui ont visité la province du Hubei, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus qui a déjà fait au moins 213 morts dans le pays asiatique, seront soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours.

Les autorités sanitaires avaient annoncé quelques heures auparavant qu’une quarantaine obligatoire de 14 jours avait été instaurée pour 195 Américains évacués de la ville chinoise de Wuhan mercredi dernier.

Ce groupe de personnes restera à la base aérienne de March Air à Riverside, en Californie, pendant cette période pour confirmer qu’il n’a pas été infecté par le virus «2019-nCoV», qui en Chine a déjà touché près de 10 000 personnes, selon Les autorités du pays asiatique.

Mercredi, les Américains ont débarqué sur un navire affrété par le Département d’État et ont été contrôlés et évalués par le personnel médical “à chaque étape, même avant le décollage”.

Lors de la conférence de presse à la Maison Blanche, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, a déclaré que bien que “ceci soit une situation sanitaire grave en Chine”, le “risque pour le public américain est actuellement bas”.

Selon les autorités, aux États-Unis, il y a six cas confirmés de coronavirus, le plus récent étant dû à une infection humaine, alors que 191 personnes sont sous enquête.

