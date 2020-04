USA.- Les USA lancent une opération contre le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique

MADRID, 2 avr (EUROPA PRESSE) –

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé ce mercredi le lancement, avec 22 autres pays, d’une opération contre le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique, après avoir déposé des accusations criminelles contre le président du Venezuela, Nicolás Maduro, pour trafic de drogue.

“Aujourd’hui, les États-Unis lancent une opération contre le trafic de drogue dans l’hémisphère occidental pour protéger le peuple américain du fléau meurtrier de la drogue”, a déclaré Trump lors de la conférence de presse du groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche, selon ramassé le réseau de télévision ..

Dans ce contexte, le président américain a assuré que “les cartels de la drogue ne devraient pas être autorisés à exploiter la pandémie pour menacer la vie des Américains”, alors qu’il a précisé que le United States Southern Command “accroîtra la surveillance, le saisies de drogues et fournira un soutien supplémentaire aux efforts d’éradication qui se déroulent à un rythme record. “

À cet égard, le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, s’est également exprimé, qui a établi une distinction entre la pandémie et l’opération militaire contre le trafic de drogue, faisant allusion au fait que les organisations criminelles tentent de “capitaliser” sur le fait que les gouvernements se concentrent sur la lutte contre Covid-19.

“Les organisations criminelles transnationales continuent de menacer notre sécurité et de détruire des vies”, a-t-il déclaré.

“DOMMAGES” AU VENEZUELA

De plus, Esper a précisé que l’opération “endommagera” le pouvoir de Maduro au Venezuela. “En outre, des acteurs corrompus tels que le régime illégitime de Maduro au Venezuela dépendent des bénéfices tirés de la vente de stupéfiants pour maintenir leur pouvoir d’oppression”, a-t-il déclaré.

Esper a également précisé que l’opération en question impliquera une grande variété d’actifs militaires, tels que “destroyers de la marine, navires de combat et avions de patrouille P-8”. “Ces forces supplémentaires vont presque doubler notre capacité à mener des opérations anti-drogue”, a-t-il déclaré.

Jeudi, le gouvernement américain a déposé des accusations criminelles contre Maduro et d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement pour trafic de drogue et pour sa collusion présumée avec les guérilleros défunts des FARC et leur dissidence. Plus précisément, l’administration Trump a accusé Maduro de diriger un cartel composé de responsables ‘Chavista’ qui “a permis au Venezuela d’être utilisé comme un endroit sûr pour le trafic de drogue”.

Le Département américain de la justice et de l’État a annoncé une récompense pouvant aller jusqu’à 15 millions de dollars en échange de toute information permettant à Maduro d’être “arrêté et / ou poursuivi”.

Les États-Unis ont prononcé de nombreuses sanctions contre Maduro et de hauts responsables vénézuéliens pour trafic de drogue, corruption et violations des droits de l’homme, mais les accusations pénales représentent un saut qualitatif dans son offensive pour obtenir des élections “libres” dans la nation des Caraïbes.

D’autre part, les États-Unis ont lancé mardi une proposition de << transition démocratique >> au Venezuela qui impliquerait la création d’un gouvernement intérimaire sans Maduro ou le << président en charge >> autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, pour organiser des élections présidentielles << libres >>.

Washington est le principal partisan de Juan Guaidó dans la communauté internationale, qu’il reconnaît comme “président en charge” du Venezuela. Guaidó, qui a pris ses fonctions en janvier 2019, a promis d’expulser Maduro de Miraflores pour ouvrir la voie à une transition démocratique.