USA / Mexique – Les USA annoncent l’imposition de sanctions contre quatre sociétés mexicaines liées à des cartels de la drogue

MADRID, 12 mars (EUROPA PRESS) –

Le département américain a annoncé jeudi l’imposition de sanctions contre quatre sociétés mexicaines pour leurs liens présumés avec les cartels de la drogue de Jalisco Nueva Generación et Los Cuinis, deux des principaux gangs de drogue aux États-Unis.

Dans un communiqué, le secrétaire d’État, Mike Pompeo, a indiqué que la décision vise à renforcer le travail de l’Agence anti-drogue (DEA, pour son sigle en anglais) à travers le dénommé “ Project Phyto ”, une opération réalisée au mettre fin au cartel Jalisco Nueva Generación par des actions coordonnées d’arrestations, de saisies et de procédures judiciaires.

Parmi les entités concernées figurent International Investments Holding, une société de Guadalajara, Jalisco, GBJ de Colima, une station-service située à Villa de Álvarez, Colima, Corporate Sushi Provi et Master Bakeries and Restaurants. Tous auraient offert une aide matérielle au cartel pour leurs activités de trafic de drogue.

Les sanctions bloquent ainsi “tous les actifs et intérêts de ces entités aux États-Unis, ainsi que ceux qui sont en la possession de toute personne aux États-Unis”.

Pompeo a souligné que les États-Unis se sont engagés auprès du gouvernement mexicain à lutter contre la “production, le trafic et l’usage illicite de drogues”, ce qui, comme il l’a souligné, est l’une des “principales priorités de sa politique” dehors. “

Ce même jeudi, plus de 600 personnes ont été arrêtées et 350 ont été inculpées dans le cadre d’une macro opération menée par la DEA contre le cartel mexicain Jalisco New Generation sur le sol américain.

Le ‘Phyto Project’, qui a commencé il y a six mois, “est le plus grand effort des autorités américaines contre le CJNG et ce n’est qu’un début”, a déclaré dans un communiqué l’administrateur de la DEA, Uttam Dhillon.