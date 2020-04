USA passe le million de caisses de COVID-19 et cherche à protéger l’approvisionnement en viande | La société

Mardi, les États-Unis ont dépassé le million d’infections par coronavirus, un tiers du total mondial, tandis que le président Donald Trump a interdit la fermeture des usines de transformation de la viande et a envisagé d’exiger des voyageurs COVID-19 des tests en provenance d’Amérique latine.

À 18h00 GMT, le nombre d’infections détectées aux États-Unis il a atteint 1 002 498, un tiers des plus de trois millions de cas confirmés dans le monde, selon le décompte non officiel de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis comptent également près de quatre fois plus de cas de coronavirus que le deuxième pays avec le plus grand nombre d’infections dans le monde, l’Espagne, qui totalise plus de 232 000.

En fait, le pays d’Amérique du Nord a plus d’infections confirmées que les cinq autres pays avec plus de cas de COVID-19 combinés – Espagne, Italie, France, Allemagne et Royaume-Uni -, selon les chiffres de Johns Hopkins.

PLUS DE DÉCÈS QU’ATTENDUS

Les données, attendues depuis plusieurs jours, sont des preuves solides de l’impact dévastateur de la maladie dans le pays, où les gouverneurs de certains États ont commencé à rouvrir les entreprises pour tenter de revenir à la normale tandis que d’autres exigent une augmentation de la nombre de tests disponibles pour le faire.

Avec ce nouveau chiffre, de nouvelles projections sur le nombre de morts que COVID-19 laissera, qui ont coûté la vie à plus de 57 200 personnes aux États-Unis, soit plus du double qu’en Espagne.

L’Université de Washington, dont la Maison Blanche a utilisé les calculs pour prédire la trajectoire de la pandémie, a mis à jour son étude lundi soir et a prédit que la maladie coûterait plus de 74 000 Américains à vivre d’ici début août, par rapport à les plus de 67 000 attendus jusqu’à présent.

Trump a déclaré lundi que le bilan final serait probablement “entre 60 000 et 70 000”, un chiffre que certains experts considèrent encore trop faible si l’on considère que le pays continue d’enregistrer plus de 1 000 décès par jour.

Le président a de nouveau démenti mardi que sa réponse à la crise était tardive, après que le Washington Post a signalé qu’en janvier et février, plus d’une douzaine de rapports de renseignement qu’il recevait plusieurs fois par semaine l’avaient alerté de la risque que le coronavirus se présente au pays.

“Je devrais revoir les dates (quand j’ai reçu ces rapports), mais que ce soit par chance, par talent ou par d’autres choses, nous avons sauvé des milliers de vies”, a déclaré Trump lors d’une réunion au bureau ovale avec le gouverneur de Floride Ron De Santis.

L’APPROVISIONNEMENT EN VIANDES, PRIMORDIAL

Lors de cette réunion, Trump a annoncé qu’il allait bientôt signer un décret pour protéger l’approvisionnement en viande du pays, deux jours après que l’une des plus grandes entreprises du secteur, Tyson Foods, avait averti que “des millions de livres de viande” allaient disparaître. de la chaîne alimentaire en raison de fermetures d’usines de transformation.

Le président prévoit d’émettre, probablement ce mardi, un ordre pour que les usines de production et de transformation de viande restent ouvertes, a déclaré à Efe une personne familière avec le contenu du décret.

En utilisant la loi américaine sur la production de défense, qui permet au gouvernement d’intervenir dans la chaîne de production en temps de crise, Trump déclarera que ces entreprises sont une infrastructure essentielle et leur donnera des ressources et des équipements de protection pour continuer à travailler. , a expliqué la source.

La semaine dernière, Tyson Foods a fermé deux usines de porc dans l’Iowa et l’Indiana afin que ses travailleurs puissent être testés pour le coronavirus, après avoir confirmé au moins 182 cas de maladie parmi les employés de la première de ces usines.

ESSAIS POSSIBLES POUR LES VOYAGEURS D’AMÉRIQUE LATINE

D’un autre côté, Trump a révélé qu’il prévoyait d’exiger des voyageurs d’Amérique latine aux États-Unis. ils doivent subir un test de diagnostic pour exclure qu’ils ont le coronavirus avant d’embarquer sur des vols vers leur pays.

“Nous concevons un système par lequel nous testerions (passagers), et nous travaillons avec les compagnies aériennes à ce sujet”, a déclaré Trump lors de sa rencontre avec le gouverneur de la Floride.

“Nous allons probablement le faire … C’est une décision très importante, car nous avons beaucoup d’affaires qui viennent d’Amérique du Sud, d’Amérique latine”, a ajouté Trump en particulier.

DeSantis s’est dit préoccupé par l’évolution des infections au “Brésil et dans d’autres endroits qui ont beaucoup d’interaction avec Miami”, en raison de la possibilité qu’il pourrait y avoir une nouvelle vague de COVID-19 en Floride alors que la pandémie fait rage en Amérique latine.

Trump a demandé à DeSantis de le “notifier” si à tout moment il pensait qu’il était nécessaire de “couper” l’arrivée des voyageurs d’Amérique latine comme il l’a fait avec la Chine et l’Europe, mais le gouverneur de la Floride a déclaré que pour l’instant il ne le considérait pas comme nécessaire, et que Il préfère que “le test aérien (voyageurs)” avant de voler.

Lucia Leal