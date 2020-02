USA rapatrier ses citoyens sur une croisière isolée coronavirus

Le gouvernement américain amènera ses citoyens isolés par le coronavirus au Japon. Il y a 380 Américains dans la campagne des coronavirus isolés. Les Américains «capturés» lors de la croisière sur les coronavirus peuvent se rendre en Californie et au Texas, où ils devront rester en quarantaine.

L’ambassade des États-Unis au Japon a déclaré que les Américains à bord d’une croisière de quarantaine pour le coronavirus seront rapatriés ce dimanche.

Sur le bateau de croisière Diamond Princess, qui est amarré à Yokohama, une ville portuaire au sud-ouest de Tokyo, il y a environ 380 Américains. À l’heure actuelle, 285 croisiéristes ont été testés positifs pour le coronavirus après confirmation de 67 nouveaux cas samedi, a fait savoir l’agence AP.

L’avion arrivera au Japon dimanche soir, et les rapatriés seront transférés à la base de Travis de l’Air Force en Californie, bien que certains continueront à Lackland, au Texas, a expliqué l’ambassade dans une lettre aux passagers et à l’équipage. publié samedi sur Internet.

À son arrivée sur le sol américain, tout le monde devra passer encore deux semaines en quarantaine, a-t-il ajouté.

Selon l’ambassade, tout le monde subira un examen médical avant de pouvoir monter dans l’avion, et ceux qui présentent des symptômes de maladie ne peuvent pas voyager.

“Nous reconnaissons que cela a été une expérience stressante et nous restons déterminés à fournir tout le soutien que nous pouvons pour rencontrer rapidement et en toute sécurité avec la famille et les amis aux États-Unis”, ajoute la lettre.

L’un des passagers américains de la croisière, Matthew Smith, qui a tweeté son expérience à bord, y compris des photos de la nourriture qu’ils reçoivent, a été déçu par ce qu’il a qualifié de “zancadillas” du gouvernement américain à la mise en quarantaine que lui et d’autres Ils ont essayé de rester à bord du coronavirus.

Smith a dit qu’il devra recommencer la quarantaine de 14 jours même s’il a dû quitter le navire la semaine prochaine.

«D’accord, c’est la question: tant que le plan des autorités sanitaires japonaises est de libérer tous ceux qui sont encore en bonne santé après une quarantaine en moins de quatre jours, pourquoi a-t-il voulu interférer avec cela en acceptant l’offre des autorités américaines? pour nous ramener à Travis? », a-t-il écrit sur Twitter.

La lettre aux Américains du Diamond Princess prévient: “Si vous décidez de ne pas revenir sur ce vol charter, vous ne pourrez peut-être pas retourner aux États-Unis pendant un certain temps.”

Vendredi, le ministère de la Santé du Japon a autorisé le débarquement de 11 passagers et a expliqué que les personnes de plus de 80 ans ayant déjà souffert de problèmes de santé et celles qui avaient des cabines sans fenêtres pendant la quarantaine de 14 jours pouvaient séjourner dans un centre autorisé sur la côte.

La quarantaine devrait se terminer mercredi, afin que les personnes en bonne santé puissent sortir du bateau.

En plus de ceux enregistrés sur la croisière, le Japon a signalé 55 cas et un décès. Trois des nouveaux patients enregistrés samedi se trouvaient dans la préfecture de Wakayama, au centre du pays, et huit autres à Tokyo.