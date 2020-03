USA souvenez-vous que les “acteurs étrangers” tentent d’influencer leurs choix | Monde

Le gouvernement américain a demandé lundi, à la veille des supermars des primaires – où 14 États sont appelés simultanément aux urnes – à leurs citoyens “de savoir que les acteurs étrangers – ceux qui ne se sont pas identifiés – continuent d’essayer d’influencer “lors de leurs élections.

Cela a été déclaré dans une déclaration conjointe du secrétaire d’État, Mike Pompeo; le procureur général, William Barr, le secrétaire à la défense, Mark Esper; et le secrétaire par intérim de la Sécurité nationale, Chad Wolf; ainsi que par les dirigeants du National Intelligence, du FBI et de l’Infrastructure Cybersecurity and Security Agency.