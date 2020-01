Vaca Muerta: le gouvernement enverra un nouveau projet de loi sur les hydrocarbures au Congrès pour faire face à

Le gouvernement enverra au Congrès pendant la période extraordinaire un projet de loi qui établit un nouveau cadre réglementaire pour le secteur des hydrocarbures, conventionnel et non conventionnel, ont indiqué des sources du ministère du Développement productif.

«La règle donnera la certitude générer des investissements qui permettent d’augmenter la production de gaz et de pétrole, développer une chaîne de production, stimuler la création d’emplois et stimuler les exportations“Ils ont ajouté.

Le gouvernement ne souhaite toujours pas diffuser les détails de l’initiative car “certains détails doivent être ajustés”, mais l’objectif est de le faire le plus rapidement possible afin qu’elle entre au Parlement dans les prochaines semaines. Le projet comprend toutes les propositions que les différents acteurs du secteur Ils l’ont fait ces derniers mois aux autorités.

Cependant, des sources de l’industrie ont déclaré que l’initiative comprendrait garantie d’accès au dollar, avantages fiscaux pour le rapatriement des dividendes, amortissement accéléré du capital et possibilité de pouvoir protéger les fonds dans une fiducie étrangère. D’un autre côté, la norme inclurait la stabilité des investissements, c’est-à-dire qu’ils sont protégés contre d’éventuelles modifications réglementaires.

Le texte a été préparé sur la base du dialogue avec tous les acteurs du secteur et il couvre les différents segments de l’activité: production non conventionnelle et conventionnelle, offshore et récupération secondaire et tertiaire, ils ont ajouté du portefeuille que préside Matías Kulfas.

En outre, ils ont déclaré dans Productive Development, il a été convenu de maintenir une table de dialogue entre le gouvernement national et les hommes d’affaires, qui a promis d’accompagner le processus de normalisation économique du pays.

Le président Alberto Fernández a reçu hier après-midi les principaux dirigeants des entreprises productrices d’hydrocarbures et c’est là que ce projet a été approuvé. «Il faisait très beau. Ce fut une réunion très intéressante au cours de laquelle tout le monde a souligné l’appel au dialogue et la proposition du président de maintenir un dialogue constant », a déclaré Kulfas, qui a convoqué la réunion à La Rosada.