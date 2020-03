Vaccins contre le coronavirus: cinq questions clés au début des essais

Les efforts pour fabriquer un vaccin contre le coronavirus avancent à une vitesse vertigineuse. Cette semaine, le premier d’une douzaine de volontaires sains à Seattle, Washington, a reçu un vaccin dans un essai de sécurité de phase 1 parrainé par le gouvernement américain. Des essais d’innocuité similaires d’autres vaccins contre les coronavirus commenceront également bientôt.

Même si ces essais «premiers sur l’homme» se poursuivent, les questions clés sur la façon dont notre système immunitaire combat le virus – et sur la façon de déclencher en toute sécurité une réponse immunitaire similaire avec un vaccin – restent sans réponse. Les réponses pourraient venir bientôt d’études sur des personnes infectées et des modèles animaux, mais certains chercheurs disent que le manque d’informations ne devrait pas empêcher les experts de commencer des essais de sécurité chez les humains. D’autres craignent que si les candidats vaccins libérés selon un calendrier accéléré se révèlent inefficaces ou, pire, dangereux, cela pourrait renvoyer les chercheurs à la table à dessin et finir par retarder le développement et le déploiement à grande échelle d’un vaccin efficace.

Voici quelques-unes des questions clés auxquelles les scientifiques espèrent répondre pour développer un vaccin contre le coronavirus.

Les gens développent-ils une immunité?

Les vaccins aident une personne à générer une réponse immunitaire contre une infection sans être préalablement exposée au pathogène. Des études sur d’autres coronavirus, tels que les quatre qui causent certains rhumes courants, conduisent la plupart des chercheurs à supposer que les personnes qui se sont remises d’une infection par le SRAS-CoV-2 seront protégées de la réinfection pendant une certaine période. Mais cette hypothèse doit être étayée par des preuves, explique Michael Diamond, un immunologiste viral de l’Université de Washington à St. Louis, Missouri. “Nous ne savons pas grand-chose sur l’immunité à ce virus.”

Une prépublication publiée en ligne le 14 mars par une équipe basée en Chine a examiné deux macaques rhésus (Macaca mulatta) qui avaient guéri d’une infection par le SRAS-CoV-2, ce qui ne leur a causé qu’une maladie bénigne. Les singes ne semblent pas avoir été réinfectés lorsque les chercheurs les ont exposés au virus une deuxième fois quatre semaines après leur exposition initiale. Les chercheurs chercheront des preuves que les humains réagissent de la même manière, par exemple en étudiant des personnes potentiellement exposées plusieurs fois, a déclaré Diamond.

Si les humains développent une immunité, combien de temps dure-t-elle?

C’est une autre grande inconnue. L’immunité est de courte durée pour les coronavirus qui causent le rhume; même les personnes qui ont des niveaux élevés d’anticorps contre ces virus peuvent toujours être infectées, explique Stanley Perlman, coronavirologue à l’Université de l’Iowa à Iowa City.

Les preuves sont plus équivoques pour les deux autres coronavirus qui ont déclenché des épidémies: ceux qui causent le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Perlman dit que son équipe a découvert qu’après que les gens se soient remis du MERS, leurs anticorps contre le virus chutent précipitamment. Il dit également que son équipe a rassemblé des données – non encore publiées – montrant que les anticorps du SRAS sont toujours présents dans le corps 15 ans après l’infection. Mais il n’est pas clair si cette réponse immunitaire est suffisante pour empêcher la réinfection. «Nous n’avons pas de bonnes preuves d’une immunité de longue durée, mais nous n’avons pas non plus de très bonnes données sur le SRAS et le MERS», ajoute Perlman.

Quel type de réponse immunitaire les développeurs de vaccins devraient-ils rechercher?

L’essai de phase 1 qui a débuté cette semaine se concentre sur l’innocuité d’un vaccin développé par Moderna, une société basée à Cambridge, dans le Massachusetts. Mais les chercheurs examineront également de près la nature de la réponse immunitaire invoquée par le vaccin.

Le vaccin Moderna consiste en une molécule d’ARN. Comme la plupart des autres vaccins contre le SRAS-CoV-2 en cours de développement, il est conçu pour entraîner le système immunitaire à fabriquer des anticorps qui reconnaissent et bloquent la protéine de pointe que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules humaines.

«Je pense que c’est raisonnable comme première passe, mais nous apprendrons que, peut-être, les réponses des anticorps au pic exclusivement ne sont peut-être pas toute l’histoire», explique Diamond. Un vaccin efficace contre le SRAS-CoV-2 pourrait devoir inciter le corps à générer des anticorps qui bloquent d’autres protéines virales, par exemple, ou à produire des cellules T capables de reconnaître et de tuer les cellules infectées.

Comment savoir si un vaccin est susceptible de fonctionner?

Normalement, les vaccins sont soumis à des essais sur l’homme après des tests de sécurité et d’efficacité chez les animaux. Mais le vaccin Moderna et un autre développé par Inovio Pharmaceuticals à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie, sont testés sur des animaux en même temps que des essais humains de phase 1. Inovio prévoit de commencer son premier essai humain en avril.

«Dans une situation non urgente, vous pouvez le faire de manière plus sérielle, mais dans ce cas, beaucoup de choses se font en parallèle», explique Barney Graham, directeur adjoint du Vaccin des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. Centre de recherche de Bethesda, Maryland, qui parraine l’essai du vaccin Moderna.

Dans une préimpression du 2 mars, les chercheurs ont rapporté avoir injecté le vaccin d’Inovio – une molécule d’ADN contenant des instructions pour fabriquer la protéine de pointe – chez des souris et des cobayes. Ils ont découvert que les animaux produisaient à la fois des anticorps et des cellules T contre le virus. La responsable de l’étude, Kate Broderick, vice-présidente principale d’Inovio pour la recherche et le développement précliniques, dit que son équipe a maintenant donné le vaccin à des singes et va bientôt commencer des études dans lesquelles des animaux vaccinés sont infectés par le virus pour voir s’ils sont protégés. De telles études de «challenge» sont également en cours pour le vaccin Moderna, dit Graham.

Il ajoute que de grands essais coûteux pour savoir si un vaccin peut prévenir les infections chez les personnes ne se poursuivront pas sans ces données animales. Diamond espère qu’à mesure que les chercheurs en apprendront davantage sur l’infection grâce à des études sur l’homme et sur l’animal, ils auront une meilleure idée des vaccins susceptibles de fonctionner le mieux. «Ce n’est peut-être pas le moyen le plus efficace de le faire. Mais c’est peut-être le moyen le plus rapide de générer un vaccin », explique Diamond.

Sera-ce sûr?

Parce qu’ils sont administrés à un grand nombre de personnes en bonne santé, les vaccins ont généralement une barre de sécurité plus élevée que les médicaments administrés à des personnes déjà malades. Avec les vaccins contre le SRAS-CoV-2, la principale préoccupation des chercheurs en matière de sécurité est d’éviter un phénomène appelé amélioration de la maladie, dans lequel les personnes vaccinées infectées développent une forme plus grave de la maladie que les personnes qui n’ont jamais été vaccinées. Dans les études d’un vaccin expérimental contre le SRAS signalées en 2004, les furets vaccinés ont développé une inflammation dommageable dans leur foie après avoir été infectés par le virus.

Peter Hotez, un spécialiste des vaccins au Baylor College of Medicine de Houston, au Texas, pense que les vaccins potentiels devraient d’abord être testés sur des animaux pour exclure une amélioration de la maladie, avant de passer aux essais sur l’homme. Il dit qu’il comprend le raisonnement pour pousser rapidement les vaccins contre le SRAS-CoV-2 à des tests humains, mais ajoute qu’en raison de la possibilité qu’un vaccin puisse aggraver la maladie, «je ne suis pas sûr que ce soit le vaccin pour lequel vous voulez le faire “.

En testant le vaccin Moderna, dit Graham, les NIH ne passeront à des études humaines plus importantes que lorsque des études sur l’homme et l’animal auront confirmé que le vaccin est sûr. Il dit que le risque d’amélioration est faible, mais «le risque de ne pas obtenir les vaccins a avancé rapidement – afin que nous puissions avoir quelque chose de disponible pour la prochaine saison d’hiver pour au moins tester sur le terrain – ce risque est assez élevé».

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 18 mars 2020.

