Vaccins saisis et millions de dettes: l'urgence de Ginés González García pour mettre en œuvre l'urgence sanitaire

Lorsque Ginés González García est retourné au ministère de la Santé, il a trouvé un panorama très difficile. Pour les politiques de «déficit zéro» que le gouvernement de Mauricio Macri a mises en œuvre depuis l'accord qu'il a signé avec le FMI (avec le ministre de l'Économie était Nicolás Dujovne), Une dette complexe a commencé à être générée avec les fournisseurs de médicaments et de fournitures, ce qui a provoqué un affaiblissement du système de santé et sa capacité de protection sociale.

À cette détérioration, certains ont été ajoutés décisions controversées, telles que le report de la dose du vaccin contre le méningocoque (à partir de 11 ans, dont environ 750 000 adolescents sont restés sans prévention en raison d'un problème budgétaire), les autorités ayant décidé de prioriser les groupes les plus vulnérables, de 3, 5 et 15 mois.

Quoi qu'il en soit, "cela n'a pas été fait par résolution ministérielle, pas même par mémorandum interne, mais uniquement par voie de communiqué de presse, car aucun fonctionnaire ne voulait apposer la signature sur cette décision", a-t-il déclaré. Infobae Un fonctionnaire de la nouvelle administration.

La situation est extrêmement critique dans tous les domaines de l'administration de la santé et ce que González García a conçu, qui était déjà en charge du ministère à un autre moment critique en Argentine, entre 2001 et 2005, est un plan d'urgence pour 90 jours.

Seul PAMI "est en baisse de 700 millions par mois", at-il dit. Pendant ce temps, "les travaux sociaux sont financés par les syndicats et avec l'AFIP et les procès sont terminés, jusqu'à ce que la loi d'urgence soit votée, qui suspendra immédiatement les exécutions pendant six mois, jusqu'à ce que la situation soit normalisée".

Cependant, la priorité est retirer des douanes d'Ezeiza une provision qui atteint déjà 12 millions de vaccins qui sont saisis car l'administration des recettes publiques exige un paiement d'environ 600 millions en taxes à l'importation sur les médicaments (les vaccins sont déjà payés), que l'État doit payer comme les autres, mais compte tenu de la situation d'urgence, ils peuvent entrer sans effectuer ce paiement.

Les nouveaux responsables de la santé attendent que le règlement de la loi fasse les présentations juridiques requises devant les autorités douanières et alors entrez les vaccins qui ont deux destinations. D'une part, la réalisation de la livraison du premier trimestre des vaccins du calendrier obligatoire aux provinces.

D'autre part, exécuter la décision que González García a prise avec les ministres de la santé de tout le pays (COFESA, qui s'est réuni jeudi de la semaine dernière) pour Renforcer la vaccination contre la rougeole chez les enfants âgés de 6 à 11 mois à Buenos Aires, CABA et autres districts où des cas sont apparus, ce qui avait déjà été recommandé par le précédent ministère de la Santé.

L'Argentine a commencé la vaccination contre la rougeole en 1965 et a été déclarée indemne de cette maladie virale très contagieuse en 2000 (depuis lors, jusqu'en 2019, il n'y avait que 44 cas déclarés), mais avec un grand nombre de pays et de régions, elle souffre de l'augmentation des cas au-dessus de la moyenne en raison du grand nombre de familles qui refusent de vacciner leurs enfants, en particulier dans les pays développés.

Les cas qui affectent l'Amérique latine sont importés, comme au Brésil qui comptait au début de l'année 100 cas et en moins d'un an atteint le nombre redouté de 10 000 et 15 décès. «Notre obligation est de maintenir un degré élevé d'immunité, de renforcer la capacité de surveillance épidémiologique et de fournir une réponse rapide aux cas importés., pour maintenir le statut de région exempte de rougeole et garantir la qualité de vie de la population », a déclaré un haut responsable du ministère.

Parallèlement à cela, Santé a lancé un repositionnement rapide du plan de réparation, qui est la fourniture de médicaments gratuits à travers le réseau de 6000 centres de soins primaires à travers le pays, plus le retour à la prescription générique, qui présente un avantage spécifique dans la classe moyenne, car elle provoque une chute immédiate du prix en facilitant le choix d'une partie du patient par la marque la plus économique.

Près du ministre, il s'est même assuré que «Il y a eu une baisse brutale de la consommation de drogues au cours des trois dernières années, et ce n'est pas parce que la population est en meilleure santé mais simplement parce qu'elle n'était pas en mesure de les acheter. »