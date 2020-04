Vail, le paradis de la neige luxueuse et sa relation avec les infections Covid-19 au Mexique

S’il y a un endroit préféré du magnats millionnaires pour les vacances est Vail, une ville située à l’ouest de Denver, dans l’état de Colorado, États Unis, qui reçoit chaque année des centaines de touristes nationaux qui apprécient ses pistes de ski et autres commodités.

Cette année, l’entité a reçu des centaines de personnes d’origine mexicaine, dont beaucoup étaient les premiers cas de coronavirus importé dans les États de Nouveau Lion, Puebla, Mexico y Jalisco.

Même au mois de mars de cette année, le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, a rapporté que 400 personnes étaient Vail et qu’ils étaient des porteurs possibles de coronavirus.

Cette vidéo est pour demander votre aide et est de la plus haute importance:

Environ 400 personnes étaient sur deux vols charters à destination de Vail, un domaine skiable du Colorado, aux États-Unis, plusieurs avec le #coronavirus. Aujourd’hui, ils sont à Jalisco et représentent un risque pour les autres. pic.twitter.com/s7Z5R36gg0

– Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 18 mars 2020

Vail C’est la destination préférée des familles riches et des entrepreneurs mexicains depuis 1970, qui ont trouvé cet endroit comme un endroit parfait pour skier et se reposer, ainsi que pour investir dans l’immobilier.

Twitter @OzamaTravelRD

Leur intérêt à acquérir des propriétés dans ce domaine est si grand que les sociétés immobilières comme Slifer Smith et Frampton, a une division en Amérique latine qui concentre son succès sur des clients potentiels à fort pouvoir d’achat dans notre pays.

La présence de compatriotes est si grande que l’une des rues principales comme Bridge StreetIl est courant de trouver des personnes parlant espagnol, principalement à Pâques, une période qui concentre des centaines de touristes mexicains.

Cette région de Colorado reçoit des milliers de personnes qui viennent à l’appel du tapis blanc entre janvier et mars de chaque année; Cependant, d’autres activités peuvent être réalisées telles que le rafting, des excursions sur sa belle montagne, l’équitation, le canoë, parmi beaucoup d’autres.

Jusqu’à présent, on ne sait pas s’il y a plus de cas liés à des voyages à Vail et les patients de Covid-19 au Mexique.

Avec des informations de Milenio, El Popular

Vous pourriez également être intéressé par:

Boris Johnson rentre chez lui après une hospitalisation d’urgence pour coronavirus

Disney laisse 43 mille employés sans salaire, l’entreprise ne sait pas quand elle pourra reprendre ses activités

Quels sont les pays qui ont commencé à lever la quarantaine?