Valverde retourne aux Emirats, où il a créé le maillot de champion du monde | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Alejandro Valverde, vers l’âge de 40 ans, sera le leader du Movistar dans le Tour des Emirats Arabes Unis qui se déroule entre le 23 et le 29 de ce mois, un test symbolique pour le cycliste murcien, puisque dans le seul test Le Middle East World Tour a gagné en 2018 et a créé le maillot de champion du monde arc-en-ciel en 2019.

Movistar a misé pour cette course avec une formation qui mélange vétéran et jeunesse. Valverde portera les chevrons et sera accompagné de Dario Cataldo, José Joaquín Rojas, Héctor Carretero, Sergio Samitier, Albert Torres et Iñigo Elosegui.