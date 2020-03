Vanessa a publié une nouvelle photo (PHOTO)

Vanessa Bryant a partagé une photo touchante de sa fille Natalia sur Instagram. La fille de feu Kobe Bryant a posé devant la murale peinte de Kobe et Gianna à Los Angeles. Ils se sont arrêtés un instant devant la fresque avant la danse d’hiver officielle à Los Angeles.

La vie doit continuer pour tout le monde, aussi pour Vanessa Bryant et sa fille Natalia. Hier, tous deux ont honoré la mémoire de Kobe et de Gianna.

Dimanche, la veuve de Bryant a publié une photo touchante de sa fille de 17 ans, Natalia Diamante Bryant, sur Instagram.

Natalia se tenait devant une murale qui rend hommage à Kobe Bryant et Gianna Maria-Onore Bryant.

Alors que de nombreuses peintures murales sont apparues ces derniers temps pour honorer l’icône des Lakers et de leur fille de 13 ans, celle que Natalia a choisi de poser était une image des deux dans un match de basket.

La murale est une version d’une célèbre photo du père et de la fille alors qu’ils étaient assis sur le terrain dans un match des Lakers en novembre 2019, à peine deux mois avant sa mort.

Dans la peinture, Kobe embrasse Gianna sur le front, tout en souriant largement.

Cela fait plus d’un mois que Kobe Bryant, sa fille Gianni et sept autres personnes sont mortes tragiquement dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

Hier, la mère et la fille étaient en route pour la danse d’hiver officielle du lycée de Natalia à Los Angeles quand elles ont décidé de s’arrêter et de poser pour la photo.

Natalia Bryant, 17 ans, était vêtue d’une jolie robe imprimée bleu et blanc et a montré un grand sourire de fierté en posant devant la murale.

«❤️ mes bébés. Natalia. #winterformal #together #family », a écrit Vanessa dans son article, avec une photo de sa fille qui a l’air glamour dans une robe à pois bleus.

Les commentaires sur la dernière photo de Vanessa Bryant n’ont pas attendu:

«Magnifique, continue de briller, Natalia», «Il y a tellement d’amour et de beauté dans cette photo», «C’est beau de la voir sourire. Kobe et Gigi brillent pour vous et les filles. »

D’autres commentaires faisaient référence à la grande ressemblance entre Natalia et sa mère, Vanessa.

“Oh! Ouah! Je pensais que c’était toi [Vanessa]! Je vous aime tous les deux »,« Magnifique! Votre jumeau. “

Cela semble être la première fois que Natalia est photographiée depuis qu’elle a assisté à l’hommage public de Kobe et Gianna au Staples Center, domicile des Lakers, il y a à peine deux semaines.

Lors de cet événement émouvant, Vanessa Bryant a prononcé un discours sincère qui a touché des milliers de participants.