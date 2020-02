Vanessa Bryant change de nom pour devenir fondation en l’honneur de Kobe et Gigi

La veuve de Kobe Bryant a mis à jour le nom de la Mamba Sports Foundation Maintenant, elle s’appellera Mamba & Mambacita Sports Foundation “Parce qu’il n’y a pas de n ° 24 sans n ° 2”, écrit-il

Après la mort de son mari Kobe Bryant et de sa fille Gigi Bryant, Vanessa Bryant a pris une décision inattendue avec la Mamba Sports Foundation, la fondation sportive de la star des Los Angeles Lakers.

Et c’est désormais qu’elle s’appellera Mamba & Mambacita Sports Foundation, pour honorer non seulement la mémoire de son mari décédé, mais aussi de sa fille.

Sur son compte Instagram, Vanessa Bryant a partagé: “Notre mission reste la même et plus forte que jamais, offrir des opportunités aux jeunes grâce au sport.”

Dans le même message, qui compte plus d’un million de likes, il dit: “Parce qu’il n’y a pas de # 24 sans # 2”, cette décision a été prise.

De plus, Vanessa Bryant remercie tout le monde pour le soutien et les dons aimables tout en réalisant l’héritage de Kobe Bryant et Gigi.

“Nous espérons habiliter les jeunes athlètes dans un monde qui nous a laissé le façonner”, a conclu Vanessa dans son article.

Les messages de ses disciples sont bientôt arrivés:

“J’adore ça, tu es incroyable @vanessabryant”, “C’est magnifique, et je suis sûr que c’est ce qu’ils auraient voulu”, “Fuerza Vanessa”, “Tu es et seras toujours #queenmamba”, “Vanessa, mes sincères condoléances à toi et ta famille. Je prie pour vous tous les jours. “

Le post de Vanessa Bryant a continué à être rempli de bonnes vibrations et de bons voeux: «Le monde a besoin de plus de Kobe. Le monde avait besoin de lui, je ne comprends pas pourquoi Dieu l’a pris »,« Fantastique Vanessa !!! Que Dieu vous bénisse et vous protège, vous et vos filles. »

«Nous t’aimons Vanessa. Être fort!!! #MambaMentality »,« Que Dieu vous bénisse ainsi que votre belle famille. Vous êtes toujours dans nos prières et nos cœurs. #kobegigi # 24 # 2 »,« Vous n’êtes pas de ce monde !!! Je veux juste te faire un gros câlin. »

Message déchirant

Mais avant de prendre la décision de renommer la fondation et près de trois semaines après la mort tragique de Kobe Bryant et de sa fille, Gigi, 13 ans, ainsi que de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, à Vanessa Bryant a exprimé sa douleur et sa colère dans un message sur son compte Instagram.

«Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi soient partis. C’est comme si j’essayais de traiter Kobe, mais mon corps refuse d’accepter que mon Gigi ne me revienne jamais. Ça fait mal, pourquoi devrais-je me réveiller un autre jour quand mon bébé ne peut pas avoir une autre chance? Je deviens fou. J’avais tellement de vie à vivre. »

Vanessa Bryant continue de partager ses sentiments: «Je sais que ce que je ressens est normal. Cela fait partie du processus de deuil. Je voulais juste partager au cas où il y aurait quelqu’un là-bas qu’il y aurait une perte comme celle-ci. Dieu, je souhaite qu’ils soient ici et que ce cauchemar soit terminé. Prier pour toutes les victimes de cette horrible tragédie. Veuillez continuer de prier pour tout le monde. »

Cette publication de Vanessa Bryant comprenait une vidéo du magazine Slam sur le travail de son mari, Kobe Bryant, en tant qu’entraîneur de l’équipe de basket-ball de Gigi.

Un mémorial pour célébrer la vie de Kobe et Gigi aura lieu le 24 février au Staples Center de Los Angeles.