Vanessa Bryant fond en larmes en parlant de Gigi

Un mémorial de Kobe Bryant a eu lieu au Staples Center intitulé «La célébration de la vie» Vanessa Bryant déplace les participants avec un message émotionnel à son mari et à sa fille décédés Personnalités éminentes du monde du sport et le spectacle s’est réuni dans ce mémorial

Vanessa Bryant n’a pas pu retenir ses larmes en se souvenant de sa fille Gigi et de son mari bien-aimé Kobe Bryant, lors du mémorial de Kobe Bryant qui s’est tenu cet après-midi au Staples Center de Los Angeles, pour dire au revoir à la star des Los Angeles Lakers.

Mais beaucoup de ceux qui assistaient à l’hommage de Kobe Bryant, notamment Jennifer Lopez, qui a été prise dans un océan de larmes alors qu’elle écoutait les paroles déchirantes de Vanessa Bryant en souvenir de son mari et de sa fille, sont décédés le 26 janvier dernier lorsque leur l’hélicoptère est tombé à côté de sept autres personnes.

Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées dans ce mémorial de Kobe Bryant, y compris des personnalités du basket-ball et du divertissement comme JLo, qui était accompagné de son fiancé Alex Rodriguez.

En plus d’accueillir Jimmy Kimmel et Snopp Dogg, ainsi que les anciens basketteurs Michael Jordan, Scottie Pippen, Stephen Curry, ‘Magic’ Johnson, Shaquille O’Neal, Phil Jackson, Tony Parker et Manú Ginobili.

Les signes de soutien à Vanessa Bryant étaient présents à tout moment par la perte tragique de son mari Kobe Bryant et de sa petite fille Gigi.

La scène avait l’air décorée de roses autour d’elle. «Les êtres chers apprécient les prières et les messages de soutien pour Kobe, Gianna et leurs amis. C’est une célébration de la vie », a déclaré l’hôte qui a ouvert l’événement.

Puis la chanteuse Beyonce a pris le micro et a demandé aux personnes présentes de l’accompagner pour chanter les «chansons préférées de Kobe»: XO et Halo, provoquant un moment d’émotion profonde.

Ensuite, sur les grands écrans, ils ont proposé une vidéo avec différents jalons dans la carrière de la légende de la NBA, Kobe Bryant, mélangée avec des images et des phrases familières de l’ancien basketteur.

En prenant la parole, Vanessa Bryant, visiblement excitée, a remercié les participants d’avoir participé à cet hommage, quelque chose qui comptait beaucoup pour elle et sa famille. Tout d’abord, il voulait dédier quelques mots à Gigi, «sa petite fille».

«Gianna Bryant est une âme sensible incroyable, elle m’a embrassé le matin et le soir, elle aimait regarder des films Disney avec ses sœurs. Son sourire était une aube. Son sourire occupait tout son visage. Kobe a dit qu’il était égal à moi, avec sa personnalité et son sarcasme. C’était pur et authentique. Elle était une athlète incroyable, elle était excellente en athlétisme, football, softball, basket-ball, elle était incroyable en natation et en danse, ils aimaient enseigner aux autres enfants quand elle le pouvait. »

Vanessa Bryant a rappelé que l’année dernière Gigi avait fait un gâteau pour Kobe Bryant pour son anniversaire et il semblait qu’un professionnel l’avait fait: “Il était très compétitif”.

«Il était très gentil, il voulait que tout aille bien, il était très conscient de ses sentiments, il nous rend toujours très fiers. J’ai senti son amour, j’ai adoré son apparence. Elle me manque beaucoup”.

