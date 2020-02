Vanessa Bryant révèle une journée de service en l’honneur de Kobe et Gigi

Vanessa Bryant fait une révélation inattendue Juste au moment où le service est rendu en l’honneur de Kobe Bryant et de sa fille Gigi Feriez-vous la même chose que la femme du célèbre basketteur?

Vanessa Bryant fait une révélation inattendue en pleine journée de service en l’honneur de Kobe Bryant et de sa fille Gigi.

L’épouse de la légende du basket-ball a révélé que le footballeur Sydney Leroux a honoré Gianna avec un tatouage de son numéro.

«# 2 Ler, Leroux. Merci d’avoir honoré mon Gigi. Je t’aime @sydneyleroux », a écrit Vanessa en remerciant celui qui a fait le tatouage.

C’est un art simple dans lequel vous voyez un nombre “2” avec la police de caractère traditionnelle utilisée dans les uniformes de sport.

Ce geste d’affection a touché les partisans qui pleurent toujours la perte de Kobe Bryant, sa fille et le reste des personnes décédées dans l’accident d’hélicoptère.

“GIGI FOREVER”, “Gigi et Kobe me manquent beaucoup”, “2 n’a jamais été aussi beau, bénédictions!”, “” Forever. Nous t’aimons jolie dame beaucoup de force Mme Vanessa embrasse ses filles et au paradis pour Gigi et son mari bien-aimé kobe »,« Beautiful tribute », étaient quelques-uns des mots doux qui lui ont été écrits.

Même l’un des fans lui a dit que le moment venu, il voulait suivre ses traces: «Quand je serai grand, je prévois de mettre un tatouage de Kobe et Gigi sur mon bras, et aussi d’obtenir exactement les mêmes tatouages ​​que Kobe. Soyez tranquille Mamba et Gigi.

“J’espère qu’il y a une ligue au paradis # theresno24without2”, a déclaré un autre fan de sport.

“J’ai vécu quelque chose de similaire, mon mari est mort d’un accident, puis ma fille a également été un accident. C’est très horrible. Mes prières sont avec vous. Dieu est le seul qui ne me donne pas de force. Après quelques années, je m’améliore chaque jour. ils ont beaucoup besoin de nous », a écrit Kelsy Cruz, qui s’identifie à la douleur de Vanessa.

“Beau miel! Je serai avec vous en esprit demain matin! Merci beaucoup de nous avoir tous invités à assister et à regarder à la télévision le magnifique service commémoratif que vous aurez demain! Mes pensées et mes prières les plus chaleureuses et mon amour pour vous et votre famille! », A rappelé le service aujourd’hui en l’honneur de Kobe Bryant et de sa fille Gigi.

«Mon cœur a été avec vous pendant ce temps. Ce sera certainement avec vous demain. J’admire votre force “,” Que Dieu vous donne de la force et que Kobe vous donne des signes qu’il est avec vous en esprit, vous surveillant ainsi que les filles. “,” Nous prierons pour vous et vos enfants demain “, ont-ils ajouté.

Elle n’était pas la seule à avoir décidé de fixer sur sa peau le souvenir de sa fille bien-aimée.

LeBron James a également eu un tatouage en hommage à son grand ami.

Vous pouvez y lire “Mamba 4 Life” et les numéros que le joueur a utilisés pour sortir au tribunal.

Vanessa Bryant révèle la date des funérailles et la signification des chiffres

Funérailles de Kobe Bryant. La date des funérailles de Kobe Bryant et de sa fille Gianna est définie et a une signification particulière: ce sera le 24 février au Staples Center de Los Angeles, en Californie, cela a été annoncé par la veuve de la star, Vanessa Bryant, à via les réseaux sociaux, mais dans le message, la femme de la star a causé une grande tristesse parmi les internautes car elle a expliqué ce que signifient les chiffres placés sur son compte Instagram # 2, # 24, # 20 (mois, jour et année)

L’épouse de Kobe Bryant a causé une grande surprise en plaçant un message significatif dans l’annonce de la date des funérailles de son mari et de sa fille Gianna, car elle explique la signification de chacun des chiffres et fait référence à une belle histoire d’amour qui ne finira jamais même s’il n’est plus physiquement.

La mort de Kobe Bryant n’a cessé de sonner dans les médias puisque chaque jour de plus en plus de détails sur sa vie et les causes de l’accident sont révélés. Les équipes sportives, les stars de cinéma, les chanteurs et les politiciens ont plongé dans la douleur de la famille des stars de la NBA, et maintenant sa femme a laissé tout le monde impressionné par une histoire d’amour basée sur les chiffres qu’il a publiés sur Internet.

Le message de l’épouse de Kobe Bryant sur les chiffres qu’il a utilisés, sur son compte Instagram @vanessabryant, dit de manière textuelle: “# 2, # 24, # 20 ans en tant que Laker et le nombre d’années que Kobe et moi avons été ensemble” .

Cette publication fait écho à celle du programme Awake America, où plusieurs des veuves de Kobe Bryant ont commenté l’importance de ces chiffres à la date des funérailles de Kobe Bryant.

L’un des premiers messages sur le post de Vanessa Bryant sur les chiffres de Kobe Bryant était le suivant: “Quand je m’en remets, je les regarde à nouveau et mon cœur se plisse à nouveau.”

“Quelle coïncidence le nombre de ses maillots”, “C’est vrai trop coïncidence au mètre 24 son numéro et les 20 ans qu’il a joué, parfait. Ma peau se hérisse, “” ce n’est pas un hasard. Ils l’ont choisi de cette façon exprès. Vous ne pensez pas? “, Ont déclaré certains de ses followers sur le compte Instagram à propos des chiffres publiés par Vanessa Bryant de Kobe Bryant.

D’autres personnes ont ajouté aux commentaires: “Omg la date est son numéro et celui-ci ensemble”, “repos pour leurs âmes … Wow cette coïncidence de leur nombre et de la date de l’événement.”

Quelqu’un d’autre a envoyé un message en réponse à la lettre de l’épouse de Kobe Bryant au sujet des dates des funérailles et de ce qu’elles signifient pour elle: «Je crois qu’il est temps de donner à ces esprits de Dieu la paix et la tranquillité et de donner le reste dont ils ont déjà besoin parce que je prie pour qu’ils soient calmes après cette mort si sauvage qu’ils sont passés, amen. »