Vanessa, l’épouse de Kobe Bryant, apparaît en bref avec un grand corps

L’épouse de Kobe Bryant éblouit avec de minuscules courts métrages refait surface quelques jours après la mort de l’ancienne star Il se tourne sur les réseaux sociaux en se montrant sensuellement

Quelques jours après la mort de l’ancienne star de la NBA, Kobe Bryant apparaît une photographie de sa femme Vanessa Bryant, où elle a fière allure, gainée de minishort en cuir noir. Cette image a été prise en 2007 lorsque la veuve a aujourd’hui 25 ans et a célébré avec son partenaire.

La carte postale apparaît sur les réseaux sociaux de la femme de Kobe Bryant et a fait une si bonne impression que des milliers de personnes l’ont aimée et l’ont fait connaître sur le compte Instagram personnel de Vanessa.

Dans l’image, vous pouvez voir l’heureux couple, et la tenue de l’épouse de Kobe Bryant est de rendre quelqu’un fou, car il apparaît sexy par d’autres et c’est pourquoi il est entendu que l’ancienne star est tombée à ses pieds pour son Beauté et sensualité.

La photo peut être vue dans le compte Instagram personnel de @vanessabryant et jusqu’au matin du 12 février, elle a dépassé un demi-million de réactions J’aime, mais les commentaires sont restés désactivés.

Il convient de rappeler qu’après la mort de l’ancienne star, la femme de Kobe Bryant a désactivé les commentaires de deuil après la tragique nouvelle de son mari et de sa fille Gianna. Au fil des jours, il a réactivé lentement ces options, mais pas dans tout ce qu’il a publié, mais au moins, il téléchargeait déjà plus de matériel sur le réseau social.

Également dans l’image, on voit que Vanessa Bryant porte une veste à carreaux et porte un chemisier qui expose ses épaules et jette un look audacieux et coquet, tandis que Kobe Bryant a l’air souriant, mais avec une tenue plus décontractée, avec des chaussures de tennis en noir et blanc, un jean, une chemise blanche et une veste noire.

Sur la page de l’épouse de Kobe Bryant, vous pouvez voir d’autres photographies des années passées, qui montrent le bonheur qu’il a vécu à côté de son partenaire et de ses filles.

Cependant, dans tous les commentaires, l’option est toujours désactivée, mais les écrits qu’il a placés dans chacune des photographies sont visibles. Vanessa Bryant a également publié des vidéos ou des photos de Kobe Bryant et de sa fille Gianna, pour exprimer leurs sentiments après leur mort.

Il y a quelques jours, Vanessa Bryant, épouse de la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a publié sur son compte Instagram une vidéo touchante montrant la fille de sept mois des deux, Capri Bryant, debout avec L’aide d’une femme, mais ce qui l’a le plus frappée, c’est qu’elle a fait une révélation qui en a surpris beaucoup.

Moins d’un mois après la mort tragique de son mari et de sa fille de 13 ans, Gianna María, dans un accident d’avion enregistré le 26 janvier 2019, l’épouse de la légende de la NBA a partagé ses followers sur Instagram la vidéo que Vanessa Bryant elle-même a filmée et qui encourage la souriante Koko (comme on l’appelle affectueusement Capri Bryant) à se lever.

VOIR LA VIDEO ICI