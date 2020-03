Vélez bat Argentinos à Liniers et affirme en position de Copa Libertadores

Vélez, tonique après une semaine où il a battu Arsenal et a également avancé dans le Coupe d’Amérique du Sud, a ajouté un autre grand triomphe avant Argentin Juniors à Liniers, dans un match correspondant à la vingt-deuxième date de la Super ligue. Le Fort a gagné 2 à 0 au stade José Amalfitani, avec des buts de Maximiliano Romero et Thiago Almada. Il a réalisé Nestor Pitana et télévisé Fox Sports Premium.

Le fort atteint 36 unités seront placées à la troisième place de la Super League qui offrira une place à la prochaine Copa Libertadores. Il convient de rappeler que l’équipe Heinze est venu d’écrasement Arsenal à la maison le dernier jour (4-0), alors qu’en milieu de semaine il quittait l’Équatorien en route Aucas avec un agoniste but de pénalité (1-2) pour rester en vie dans le Sud-américain.

L’équipe dirigée par Diego Dabove fait un Super ligue Très bien, mais maintenant il est tombé à la sixième place et occupe une position en Coupe d’Amérique du Sud. Cependant, le but est toujours la Copa Libertadores, puisqu’elle a perdu en ce moment par différence de buts.

La double compétition a porté Argentinos Juniors qui, il y a quelques dates, était un pointeur dans le tournoi. Après le tirage à la maison avec Conseil de fondation (1-1) la veille de la Super League, mardi dernier n’a pas pu convertir de buts lors de sa visite au Sport Huancayo du Pérou pour le sud-américain -Emballé 0 à 0- et a été éliminé après avoir égalé 1 à 1 le match aller joué dans le stade Diego Maradona

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Braian Cufré; Gastón Giménez, Pablo Galdames; Thiago Almada, Lucas Janson; Ricardo Centurión et Maximiliano Romero. DT: Gabriel Heinze.

Argentin Juniors: Lucas Chaves; Marcos Angeleri, Miguel Torrén, Matías Caruzzo, Elías Gómez; Franco Moyano, Fausto Vera, Matías Romero; Edward López, Santiago Silva et Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.

Stade: José Amalfitani (Vélez).

Arbitre: Nestor Pitana.