“Venez en Espagne, vous pouvez”: le message des chercheurs espagnols en Chine | L’avenir

“Allez l’Espagne, vous pouvez”; C’est le message d’encouragement d’un groupe de jeunes chercheurs espagnols qui effectuent leurs travaux scientifiques en Chine et qui ont déjà commencé à ressentir le soulagement des mesures d’isolement strictes qui ont été imposées pour contenir la propagation du nouveau coronavirus.

Dans une vidéo promue par le Réseau de chercheurs Chine-Espagne, de nombreux chercheurs ont envoyé leurs messages racontant comment ils ont vécu et combattu l’isolement, comment ils ont rempli les heures passées chez eux et ont finalement unanimement reconnu que l’effort en valait la peine.

Le président du réseau, José Pastor, décrit comment “un cauchemar” ou “un film” le début de l’emprisonnement, et Carmen Morcelle se souvient comment, du jour au lendemain, ils ont tous trouvé un masque, avec les magasins fermés et avec de nouvelles routines telles que prendre leur température en permanence, et convient avec leurs collègues que le plus l’isolement social est difficile.

Télétravail, toutes les classes en face à face suspendues, pas de réunions, pas d’événements, rappelle Alberto Macho faisant une comparaison avec la situation qui s’est maintenant propagée à de nombreux pays dans le monde, y compris l’Espagne, et Carlos Navarrete affecte le risque que le Cette situation suscite des doutes dans les entreprises quant au futur emploi de chacun et dans le confinement des familles dans le même appartement pendant plusieurs semaines.

“C’est comme mettre sa vie en pause”, selon le chercheur Gabriel Alfranca, et Laura Medina souligne que c’est devant ce panorama “incertain” que commencent les doutes: comment vais-je le faire?; Comment vais-je le supporter? “Combien de temps durera-t-il?

Le scientifique José Rufián convient que les premiers jours “sont très déroutants” et que des sentiments d ‘”anxiété” surgissent également, augmentés par l’inquiétude à distance de sa famille et de ses amis, et Borja Garmelo pose une question: “Comment y faire face?” ? “

Jour après jour

“Garder son calme et vivre au jour le jour”, répond la chercheuse Rosa Lozano; “retrouver le contact avec la famille et les amis; c’est le moment de rester à la maison et d’être responsable”, conseille José Ignacio Vílchez.

Pedro Laborda suggère qu’il est temps “d’isoler l’esprit” et de faire de nouvelles choses, et les chercheurs racontent comment ils ont profité d’apprendre à cuisiner, à lire, à suivre les formations qu’ils ne pouvaient pas auparavant, à écrire et à faire tout le des choses qu’ils ne faisaient pas avant faute de temps.

Soudain, racontent les chercheurs, la nouvelle commence à émerger que le nombre d’infections a commencé à baisser et la situation d’isolement et de confinement commence à se détendre et un sentiment de soulagement et, surtout, la conviction que l’effort “Ça valait le coup.”

La vie commence à revenir à la normale, les chercheurs célèbrent, un par un, en assurant qu’il n’y a pas une seule personne infectée par le nouveau coronavirus; “ni dans le mien”, “ni dans le mien”, enchaînent les jeunes scientifiques.

Et ils racontent qu’ils ont appris cette leçon que la vie leur a donnée, qu’ils ont compris la valeur de la coopération, l’importance d’arrêter de penser à soi et de commencer à penser à tout le monde autour de nous.

“Personne ne nous avait préparés sur la manière d’agir dans une telle situation”; “il n’y avait pas d’autre option”; “être responsable”; “nous devions nous protéger pour protéger les autres”; “Nous savions que nous pouvions gagner cette bataille et que c’était la responsabilité de tous”, ont décrit les jeunes scientifiques dans la vidéo avant de réitérer, un par un, que nous le pouvons, “qu’ensemble nous le pouvons”.

“Ça valait le coup”, disent les chercheurs, et la vidéo se termine par une phrase énergique, en chinois et en espagnol: “Allez, Espagne! Le ministre espagnol des Sciences et de l’Innovation, Pedro Duque, a rappelé que les chercheurs Les Espagnols travaillant en Chine ont été soumis à un confinement dur pour arrêter l’avancée du nouveau coronavirus dans ce pays.

“Maintenant, ils nous envoient leurs encouragements pour résister à notre quarantaine à la maison. Vous êtes un exemple pour tout le monde. Merci”, a écrit le ministre sur son compte Twitter. EFE