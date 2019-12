Venezuela: 3 députés impliqués dans l'attaque d'une unité militaire

Les députés du parti d'opposition Popular Will Gilber Caro, arrêté vendredi dernier, et d'Ismael Léon et Fernando Orozco – ce dernier dissident du parti au pouvoir – ont été nommés par le ministre de la Communication, Jorge Rodríguez, pour intégrer un prétendu groupe qui Il viserait l'assaut d'unités militaires dans le pays d'Amérique du Sud avec le soutien des paramilitaires et de la police.