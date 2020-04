Venezuela.- Arreaza accuse l’Allemagne de soutenir la proposition américaine de “transition démocratique” au Venezuela

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a accusé ce jeudi le gouvernement allemand d’avoir soutenu la proposition des États-Unis d’une “transition démocratique” pour le pays d’Amérique latine.

Arreaza, qui a critiqué le fait que l’Allemagne “il y a des années, il avait remis sa politique étrangère à Washington”, a censuré via Twitter que l’exécutif allemand “au lieu de se concentrer sur le Covid-19, il perd son temps à soutenir une proposition inconstitutionnelle, qui contrevient également à la Charte des Nations Unies. ” “Le Venezuela est respecté”, a-t-il rivé.

Quelques heures plus tôt, le ministère allemand des Affaires étrangères a exprimé son soutien à la proposition américaine, déclarant qu’elle “représente les deux parties pour préparer des élections présidentielles et parlementaires” au Venezuela et qu’un “accord politique dans le cadre du processus d’Oslo est un sortie adéquate de la crise “.

Il a également précisé dans le réseau social susmentionné que “Juan Guaidó continue d’être le président par intérim du Venezuela” pour le gouvernement allemand.

La proposition des États-Unis pour une << transition démocratique >> au Venezuela implique la création d’un gouvernement intérimaire sans l’actuel président, Nicolás Maduro, ni avec le << président en charge >> autoproclamé du pays, Juan Guaidó, pour organiser des élections présidentielles << libres >>. Cependant, le pays nord-américain a précisé que les deux peuvent apparaître aux élections.