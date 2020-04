Venezuela.- Arreaza dit qu’avec son plan pour le Venezuela, les États-Unis confirment que la plainte au CFI était son ordre.

MADRID, 1 avr (EUROPA PRESSE) –

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a estimé ce mercredi que, avec son plan pour une “transition démocratique” dans le pays des Caraïbes, les États-Unis ont tacitement reconnu que la plainte déposée par six pays d’Amérique latine contre le président vénézuélien, Nicolás Maduro , devant la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité était son ordonnance.

“Dans le pseudoplan pour le Venezuela, les États-Unis révèlent leurs stratégies et reconnaissent que l’accusation déposée contre des responsables vénézuéliens devant la Cour pénale internationale est une instruction politique de Washington à un groupe de gouvernements qui la retirerait servilement s’ils recevaient une contre-ordonnance”, a-t-il déclaré dans Twitter

Mardi, les États-Unis ont présenté une «feuille de route» pour surmonter la crise politique au Venezuela, qui consiste à séparer Maduro et le chef de l’opposition Juan Guaidó pour former un gouvernement de transition pour guider le pays vers les élections présidentielles et parlementaires qui se tiendront en le délai dans les six à douze mois.

L’administration Donald Trump fait également d’importantes concessions au «chavisme». Plus précisément, il convient que l’Argentine, le Canada, la Colombie, le Chili, le Paraguay et le Pérou retireront la plainte qu’ils ont déposée en 2018 contre Maduro au TPI pour crimes contre l’humanité et qu’elle est en phase d’examen préliminaire.