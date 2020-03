Venezuela.- Arrêté un suspect dans l’attaque de Guaidó à Barquisimeto

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Le ministre vénézuélien de la Communication et de l’Information, Jorge Rodríguez, a annoncé jeudi l’arrestation de l’un des cas impliqués dans l’attentat de samedi dernier dans la ville de Barquisimeto contre le “président en charge” autoproclamé du pays, Juan Guaidó, à temps qui a insisté sur le fait qu’il s’agit d’un “faux positif”.

“Le président (Nicolás) Maduro lui a dit il y a 72 heures: Nous enquêterons, nous irons au fond des faits et nous capturerons les coupables. Et voici le premier, Climaco Medina, alias ‘El Caracas'” “, Rodriguez a déclaré lors d’une conférence de presse tenue au Palais de Miraflores.

Rodriguez a déclaré que “‘Caracas’ ‘avait été embauché par des gens de Guaidó pour tirer et ainsi monter le” faux positif “, comme on le sait familièrement en Colombie aux cas de civils exécutés par des hommes en uniforme et présentés comme des guérilleros tombés au combat.

Le porte-parole du gouvernement Maduro a montré une vidéo dans laquelle “Caracas” déclare qu’il a été embauché pour “effrayer les gens avec un revolver et viser Guaidó” en échange de 400 $, selon la presse vénézuélienne.

Selon Rodriguez, la photographie dans laquelle un homme montre le chef de l’opposition avec une arme a été “fabriquée” par l’équipe du “président en charge” dans le but de “être diffusée par les médias nationaux et internationaux”.

“La vérité est que nous avons été victimes d’un” faux positif “monté par Juan Guaidó”, a-t-il dit, tout en avertissant que “ce type de” faux positifs “est ce que Juan Guaidó prépare pour le 10 mars. , où il aspire à ce que la violence s’établisse lors de manifestations. “

Le président de l’Assemblée nationale a convoqué pour mardi prochain une grande marche vers le siège législatif de Caracas avec lequel il entend réactiver les manifestations dans les rues du Venezuela.

Le vice-président du dirigeant du PSUV, Diosdado Cabello, a avancé mercredi que dans les prochaines heures, le «Chavismo» présenterait la preuve qu ‘«il n’y a pas eu d’attaque». “J’ai une vidéo qui supprime ces” fausses nouvelles “”, a-t-il déclaré.

Guaidó a dénoncé dimanche que des hommes armés qu’il a attribués aux “collectifs”, alors que des groupes de civils armés associés au gouvernement sont connus, ont attaqué la caravane dans laquelle il traversait Barquisimeto. “La lâche dictature a tenté de m’assassiner. Neuf balles ont touché mon véhicule”, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Jeudi, l’équipe de Guaidó a porté l’affaire devant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) pour “tenir compte d’une déclaration publique”.