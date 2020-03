Venezuela.- Arreza dit que cette année il y aura des élections parlementaires au Venezuela même si “l’opposition refuse”

MADRID, 9 mars (PRESSE EUROPE) –

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a déclaré lundi que des élections législatives se tiendraient cette année dans le pays, bien que “l’opposition soit refusée” et malgré les “attaques” des États-Unis, de la Colombie et du Brésil contre le gouvernement de Nicolás Maduro.

“En 2020, il y aura des élections parlementaires, comme le prévoit la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, malgré toutes les attaques”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur Twitter, citant Arreaza lors de sa rencontre lundi avec des diplomates étrangers.

Le Venezuela doit organiser des élections à l’Assemblée nationale vers la fin de l’année, un événement important car pour le moment c’est la seule institution qui contrôle l’opposition et parce que Juan Guaidó fonde sa légitimité en tant que “président en charge” du Venezuela dans la position de président du Parlement.

Pour le moment, on ne sait pas si, en cas de détention définitive, l’opposition participera à ces élections. Lors des élections présidentielles de 2018, l’opposition majoritaire a décidé de ne pas y participer car il s’agissait d’une fraude, mais deux candidats ont contesté Maduro.

Précisément en raison du processus électoral de 2018, que l’opposition et une grande partie de la communauté internationale considèrent comme frauduleux, Guaidó et son peuple ne reconnaissent pas Maduro comme président vénézuélien et exigent des élections présidentielles “crédibles”.

Arreaza a cadré dans ce contexte “l’attaque contre les installations du Conseil national électoral, dans laquelle un grand nombre d’outils technologiques nécessaires aux processus électoraux ont été perdus”.

D’autre part, il a de nouveau dénoncé les “attaques” des gouvernements des États-Unis, de la Colombie et du Brésil contre l’exécutif de Maduro, dans lesquelles il encadre les sanctions, et a averti qu’elles pourraient se concrétiser dans un blocus naval.

Plus précisément, il a averti que les États-Unis veulent utiliser le TIAR – un traité régional qui comprend une clause de défense collective – contre le Venezuela pour ses liens présumés avec des groupes terroristes.

“Actuellement, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a signé un accord avec le chef du Southern Command et le Venezuela apparaît en premier à l’ordre du jour”, a-t-il déclaré, dans des déclarations recueillies par VTV.

Arreaza a souligné que, contre cela, le gouvernement vénézuélien “travaille à préserver la paix de la nation et à défendre sa souveraineté” par le dialogue – avec l’opposition minoritaire – et les exercices militaires du bouclier bolivarien.

“J’espère qu’il n’est pas nécessaire que le Venezuela doive mener une attaque militaire et c’est pourquoi les représentants des différents corps diplomatiques accrédités dans le pays ont été convoqués pour transmettre à leur ministère des Affaires étrangères les attaques préparées contre la nation bolivarienne. “a conclu.