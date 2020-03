Venezuela.- Cabello dit que la Colombie est “un problème de santé publique” en raison du trafic de drogue

MADRID, 12 mars (EUROPA PRESS) –

Le vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir, Diosdado Cabello, a déclaré que la Colombie “est un problème de santé publique” pour “avoir rendu les jeunes du monde malades” avec le trafic de drogue.

“Le monde devrait comprendre que la Colombie est un problème de santé publique et n’a pas préconisé de résoudre ce problème. Il semble que les dirigeants préfèrent avoir des jeunes sous l’effet de la drogue et ne pratiquant pas de sport”, a-t-il déclaré mercredi dans son programme télévisé. “Ils ne continueront pas à rendre les jeunes du monde malades de Colombie”, a-t-il ajouté, selon VTV.

Cabello a regretté que “personne ne dise ou ne fasse quoi que ce soit, en particulier les médias”, malgré le fait que, selon ce qu’il a dit, “ils sont les meilleurs producteurs de drogue au monde”, notant qu ‘”en 2019, ils ont dépassé 212 000 hectares plantés”. .

Cela a également eu un impact sur le nombre d’anciens guérilleros, dirigeants sociaux et militants tués dans le pays voisin depuis la signature de l’accord de paix avec les FARC en 2016, ainsi que sur le “nombre de personnes disparues”, qui “est similaire à la capacité de la Stade Maracana au Brésil. “

“C’est un gouvernement de paramilitarisme et de trafic de drogue”, a-t-il dit à propos de l’exécutif d’Iván Duque, qu’il a directement accusé de “participer à des fêtes avec un puissant trafiquant de drogue”, faisant allusion au propriétaire d’un ranch et au présumé ‘narco’ José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández. , protagoniste d’un scandale sur l’achat présumé de votes.

Le numéro deux de “ Chavismo ” a fait ces déclarations dans le cadre de la pandémie mondiale due au coronavirus, qui a commencé en décembre dans la ville chinoise de Wuhan et s’est propagée dans le monde entier avec un bilan de plus de 4700 décès et plus. de 127 000 cas confirmés, bien qu’il y ait également plus de 68 000 cas récupérés.

Les relations entre Bogotá et Caracas sont tendues depuis des années, mais se sont aggravées en raison de la crise politique, économique et humanitaire au Venezuela, pour laquelle le gouvernement Duque accuse l’exécutif de Nicolás Maduro.