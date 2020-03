Venezuela.- Cabello réitère que l’attaque présumée subie par Guaido est une “fausse nouvelle” et qu’il a des preuves pour le prouver

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Le président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) et vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir, Diosdado Cabello, a insisté mercredi sur le fait que les accusations du “président en charge” autoproclamé, Juan Guaidó, au sujet de l’agression présumée que Il a souffert samedi dernier n’est rien de plus que des “fausses nouvelles” et a dit qu’il avait des preuves qui “déshabillent” ces fausses nouvelles.

“J’ai une vidéo qui dépouille ces” fausses nouvelles “, qui montre qu’il n’y a pas eu d’attaque, vous verrez. Ce sont deux vidéos”, a déclaré Cabello lors de la diffusion de son programme sur la télévision publique vénézuélienne, sans rien révéler d’autre.

Cabello a dénoncé que ces derniers jours, les “attaques” contre les dirigeants du gouvernement du Venezuela sont revenues, croyant, at-il expliqué, “que si Nicolás ou Diosdado étaient finis, la révolution bolivarienne prendrait fin”. Cependant, at-il dit, “ils ont tort”.

Il a également profité de l’émission pour remettre en cause, entre autres, “les leçons” des droits de l’homme que l’opposition entend donner au gouvernement du Venezuela, lorsqu’ils l’ont rappelé, “ont assassiné par plaisir dans le passé”, dans référence au parti politique Democratic Action (AD).

“De plus, ils ont volé l’or au Venezuela jusqu’à ce qu’Hugo Chavez parvienne à en rapatrier une partie”, a expliqué Cabello, qui a également eu quelques mots pour le président de la Colombie, Ivan Duque, dont le gouvernement a estimé qu’il détenait le “championnat du monde”. dans la production de cocaïne, les personnes déplacées et les charniers. “

“Ils blâment le Venezuela pour toute l’histoire qu’ils ont avec le médicament qu’ils produisent en Colombie”, a-t-il critiqué.

Enfin, Cabello a également abordé les dernières informations concernant le premier cas présumé de coronavirus dans le pays, niant qu’il se soit produit et regrettant que “nulle part dans le monde”, sauf au Venezuela, “il y ait une opposition qui demande” d’être donnée cette situation.

“Ils voient le coronavirus comme une bénédiction parce qu’ils croient qu’ils vont renverser le gouvernement. Le coronavirus n’est pas encore arrivé dans le pays, j’espère qu’ils ne leur donneront pas la grippe”, a-t-il dit.