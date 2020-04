Venezuela.- Demóstenes Quijada, l’un des collaborateurs de Juan Guaidó, emprisonné pour terrorisme

MADRID, 5 avr. (EUROPA PRESSE) –

La Cour de contrôle 18 a prononcé samedi soir une ordonnance de privation de liberté contre l’ingénieur Demóstenes Quijada, conseiller du “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, pour quatre délits: terrorisme, trafic d’armes et d’explosifs, association pour crime et dissimulation de drogue.

L’avocat de Quijada, Joel García, a dénoncé le non-respect des droits de l’homme de son client et la violation du cadre judiciaire du pays. Le centre de détention sera le siège de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM).

“Encore une fois, la loi et la loi bafouent. Il semble que la loi n’a pas de sens au Venezuela, et encore moins la justice. Cependant, nous allons continuer dans la lutte pour obtenir justice”, a déclaré García dans des déclarations à la Journal vénézuélien «El Nacional».

Ainsi, et toujours selon García, Quijada a été placé avec deux grenades, un explosif présumé et une drogue qui pourrait être de la marijuana ou croustillante, une drogue à base de marijuana, mais beaucoup plus puissante. “Il n’y a pas d’expertise pour déterminer ce qu’est (la drogue), et pourtant ils l’ont préqualifié pour le délit de dissimulation de drogues dans une moindre mesure”, a déclaré García.

Quijada a été présenté devant la juge Hilda Villanueva malgré le fait que l’affaire ne devrait pas relever de la compétence du tribunal, selon García, qui a rappelé que c’est le même tribunal qui a émis les mandats de perquisition et d’arrestation contre d’autres opposants.