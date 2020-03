Venezuela.- Guaidó annonce une nouvelle mobilisation pour jeudi après la marche frustrée vers l’Assemblée nationale

MADRID, 11 mars (EUROPA PRESS) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a annoncé mardi une nouvelle mobilisation pour jeudi, après que les autorités du gouvernement de Nicolás Maduro ont empêché la marche qui s’est tenue mardi dans le but d’atteindre l’Assemblée nationale. .

Guaidó a annoncé la nouvelle mobilisation lors d’une session de l’Assemblée nationale tenue sur la place Alfredo Sadel à Las Mercedes et dans laquelle il a assuré qu’il avait atteint son objectif en ayant approuvé la déclaration de conflit national, un document avec lequel le chef de l’opposition Il vise à mettre en évidence les problèmes qui existent au Venezuela en raison de la crise politique et économique.

Entouré de ses partisans et des micros des médias, Guaido, un mégaphone à la main, a souhaité adresser un “salut fraternel” à ses “amis” lors de son discours, le président de l’extrême droite brésilienne, Jair Bolsonaro, et le de l’Équateur, Lenín Moreno, pour qui il a demandé des “applaudissements”.

“Nous sommes tous dans le même bateau. Le Venezuela en est un. Le dictateur n’a rien à voir”, a déclaré le chef de l’opposition, qui, selon ‘El Nacional’, a tenté avec certains députés de négocier avec les agents présents sur place pour Laissez-les continuer. Cependant, un groupe de manifestants a lancé des objets contondants contre les hommes en uniforme, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

Des milliers de Vénézuéliens ont assisté à l’appel lancé par Guaidó dans le but de parvenir à l’Assemblée nationale, à Caracas, où il a cherché à approuver sa déclaration de conflit national et à essayer d’augmenter la pression sur le gouvernement de Nicolás Maduro.

Selon le portail d’informations Efecto Cocuyo, des agents de la police et de la garde nationale bolivarienne (GNP et GNB) ont été déployés dès les premières heures autour du siège législatif et ailleurs dans la capitale vénézuélienne, restreignant même le trafic de véhicules sur les principales autoroutes qui relient les États de Miranda et Vargas à Caracas.

“La dictature agit de manière prévisible. Nous savions que nous serions confrontés au déploiement de la seule chose qui leur reste”, a écrit Guaidó sur son compte Twitter officiel, tout en demandant à ses partisans “de ne pas tomber dans la violence”. “Faisons en sorte que chaque policier, chaque garde, chaque sbire voie et entende que nous sommes plus et que nous continuons ensemble”, a-t-il harangué.

CONTRAMARCHE GOUVERNEMENTALE

Dans le même temps, mais avec une autre tournée, les partisans du gouvernement Maduro ont défilé dans le centre de Caracas, assistant à l’appel lancé 48 heures plus tôt par le vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Cabello s’est vanté que l’opposition n’avait pas atteint le Palais législatif et a accusé Guaidó de “tromper son peuple” parce “qu’ils savaient qu’ils ne viendraient pas ici”.

En outre, Cabello a accusé le chef de l’opposition et ses partisans des émeutes. “Ils ont transformé la violence en une entreprise pour laquelle ils reçoivent de l’argent”, a-t-il déclaré.