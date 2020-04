Venezuela.- Guaidó célèbre l’anniversaire de l’indépendance, en veillant à ce qu’elle ne repose pas tant qu’elle n’aura pas atteint un nouveau

MADRID, 20 avr (EUROPA PRESSE) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a voulu commémorer le 210e anniversaire de la proclamation de l’indépendance du pays, en veillant à ce qu’il ne se repose pas jusqu’à ce qu’il atteigne une deuxième libération, car, comme cela s’est produit à cette occasion, dit-il, disent-ils, avec “l’union de tous les secteurs” et le “soutien du monde”.

“Nous n’allons pas nous reposer ni faiblir avant d’avoir atteint la deuxième indépendance du Venezuela. Comme en 1810, nous avons l’union de tous les secteurs, ajoutée au soutien du monde pour nous aider à atteindre la liberté”, a-t-il écrit dans son compte Twitter.

La critique du “commissaire présidentiel” aux Affaires étrangères du gouvernement autoproclamé de Guaidó, Julio Borges, qui a remis en question le patriotisme du président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été dirigée dans le même sens.

“Son dévouement et sa subordination à Cuba sont tels qu’il commémore la baie des Cochons avec plus de véhémence que le 19 avril 1810”, écrit-il sur son compte Twitter, dans lequel il décrit également Maduro comme une “marionnette” pour avoir suivi Selon lui, “le modèle de répression et de misère de La Havane”.

En ce sens, Borges a continué à accuser le Venezuela de “donner” à Cuba “plus de 40 000 millions de dollars” uniquement en pétrole au cours des 20 dernières années, sans compter, a-t-il souligné, “toute l’aide humanitaire”, ni les centrales électriques financé.

Pour sa part, Maduro a également rappelé l’anniversaire de l’indépendance, qui, a-t-il dit, montre au peuple vénézuélien la voie à suivre pour défendre le pays contre “l’ingérence impériale”.

“Nous commémorons 210 ans de ce cri de rébellion qui a ouvert la voie à la construction d’une patrie libre et souveraine. Le 19 avril, il nous invite à rester fidèles, sur le chemin des libérateurs, en défendant le droit de se tailler sa propre destinée, sans ingérence impérial “, écrivait-il à son tour sur Twitter.

Le 19 avril 1810, et après avoir appris l’invasion de l’Espagne par les troupes de Napoléon Bonaparte, les citoyens de Caracas ont exercé des pressions sur les autorités coloniales pour s’emparer du gouvernement de la province, commençant ainsi l’un des premiers épisodes de l’indépendance du Venezuela.