Venezuela.- Guaidó exhorte la FANB à assumer un « rôle moteur » dans la lutte contre le « régime tyrannique » de Maduro

Le ministre de la Défense dit que l’opposition « ne sera pas un pouvoir politique » avec ce FANB

MADRID, 6 juil. (EUROPA PRESS) –

Le « président en charge » autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a réitéré son appel aux Forces armées nationales bolivariennes (FANB) pour qu’elles assument un « rôle moteur » dans la lutte contre le « régime tyrannique » de Nicolás Maduro, dans le cadre de anniversaire de l’indépendance du Venezuela.

Annonces :

Le Venezuela a célébré le 5 juillet les 209 ans depuis la signature de la loi sur l’indépendance de l’Espagne, date célébrée à la fois par l’opposition dirigée par Guaidó et le gouvernement Maduro.

Dans le cas du «Chavismo», les célébrations du jour de l’indépendance avaient un caractère militaire marqué. Ainsi, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, a pris la parole pour ratifier « la vocation inébranlable anti-impérialiste, bolivarienne et chaviste » de la FANB.

« Ils ne passeront pas, ils ne seront jamais un pouvoir politique dans la vie tant qu’il y aura une force armée nationale bolivarienne comme celle que nous avons aujourd’hui, une force armée anti-impérialiste, révolutionnaire et bolivarienne », a déclaré Padrino au sujet de l’opposition, selon le journal vénézuélien ‘El Nacional’. .

Maduro a profité de l’acte militaire, organisé à la Cour d’honneur de Fort Tiuna, à Caracas, pour promouvoir 1176 brigadiers et généraux de division, ainsi que des contre-amiraux et vice-amiraux.

Le président vénézuélien en a profité pour inculper à nouveau les sanctions dictées par les États-Unis. « Ils ont cherché une crise humanitaire et la souffrance du peuple dans une décision fasciste et macabre, qui a été imposée à la droite du coup d’État anti-vénézuélien et à l’empire américain », a-t-il déclaré.

Face à cela, il a prévenu que le Venezuela « se lève pour se défendre. » Nous savions aller de l’avant au premier semestre (2020) et nous avons vaincu toutes les attaques criminelles « , a-t-il dit.

« NOUS REBELLIR EST UN DEVOIR »

Guaidó, pour sa part, a appelé à la formation d’une grande alliance nationale pour réaliser « la deuxième indépendance » du Venezuela, ce qui impliquerait d’élargir l’actuelle coalition de partis d’opposition pour boycotter les élections législatives du 6 décembre, qu’il considère comme un « piège ».

« J’appelle tous les secteurs à ne pas participer au piège du 6 décembre. Se rebeller aujourd’hui est un devoir, pas seulement un droit. Personne ne va nous donner quoi que ce soit. Les droits ne sont pas mendiés mais revendiqués et défendus. Je vous demande, vénézuélien, de ne pas avoir peur, d’être unis et mobilisés « , a-t-il exhorté en un acte.

En outre, Guaidó a publié une lettre adressée à la FANB dans laquelle il exhorte « l’armée institutionnelle que le pays a encore » à assumer un « rôle de premier plan » dans la lutte contre Maduro.

« L’institution militaire doit être le rempart des institutions républicaines et un facteur d’harmonie et de progrès, c’est pourquoi elle ne doit pas être soumise à des biais politiques, ni au service exclusif d’une personne », a-t-il défendu.

À cet égard, il a exprimé son rejet des déclarations du Parrain, car « elles reflètent ce que la tyrannie et ses complices attendent de l’institution militaire: en faire les ravisseurs de la souveraineté populaire ».

« L’armée vénézuélienne ne peut pas continuer à se subordonner à un individu accusé de trafic de drogue, qui cède notre souveraineté à des fonctionnaires étrangers et à des agents du renseignement … et à des groupes irréguliers », a-t-il déclaré.

Guaidó leur a souligné que « les Vénézuéliens aspirent à ce que chacun d’entre vous honore l’engagement envers la patrie ». « Il est temps que les forces armées retrouvent leur force institutionnelle et le rôle moteur que la tyrannie leur a pris. Le temps d’agir est maintenant », a-t-il déclaré.