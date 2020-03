Venezuela.- Guaidó exhorte les Vénézuéliens à traverser Caracas mardi malgré le déploiement de la police

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a exhorté les Vénézuéliens à marcher mardi vers l’Assemblée nationale, à Caracas, malgré le déploiement de la police autour du Palais législatif.

Selon le portail d’informations Efecto Cocuyo, des policiers et la Garde nationale bolivarienne (GNP et GNB) armés de matériel anti-émeute ont été déployés autour du siège législatif et ailleurs dans la capitale vénézuélienne depuis les premières heures.

En outre, selon les médias vénézuéliens, les troupes du GNB ont restreint la circulation des véhicules sur les principales autoroutes qui relient les États de Miranda et Vargas à Caracas.

“La dictature agit de manière prévisible. Nous savions que nous serions confrontés au déploiement de la seule chose qui leur reste”, a déclaré le président de l’Assemblée nationale via son compte Twitter officiel.

Il a donc appelé à une marche massive. “Faisons en sorte que chaque policier, chaque garde, chaque sbire voie et entende que nous sommes plus et que nous continuons ensemble”, a-t-il harangué.

La marche de l’opposition commencera à 10 heures (heure locale) de la Plaza Juan Pablo II avec l’intention d’atteindre l’Assemblée nationale. Conscient qu’ils pourraient trouver un cordon de sécurité, Guaidó a déjà averti lundi qu’ils distribueraient une fiche d’information aux manifestants avec des itinéraires alternatifs.

Le chef de l’opposition a insisté sur le fait que “l’union, l’organisation et la discipline” des Vénézuéliens sont essentielles pour accroître la pression interne sur le gouvernement de Nicolás Maduro. “Aujourd’hui, nous allons montrer que nous ne nous y habituons pas”, a-t-il proclamé.

Guaidó a l’intention de réactiver les manifestations dans la rue comme une forme de pression interne, tandis que ses alliés internationaux resserrent le siège sur Maduro et ses collaborateurs, principalement, par le biais de sanctions.

Le Parti socialiste uni au pouvoir (PSUV) au pouvoir a appelé à une contre-marche pour ce mardi à Caracas. “Tout le monde est invité parce que nous devons affirmer ce que nous avons toujours entendu:” Les rues appartiennent au peuple, pas à la bourgeoisie “”, a déclaré le vice-président du PSUV, Diosdado Cabello.