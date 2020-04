Venezuela.- Guaidó prévient Maduro que “davantage de mesures sont à venir contre la dictature”

MADRID, 13 avr (EUROPA PRESSE) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a averti le gouvernement de Nicolás Maduro que “de nouvelles mesures sont à l’encontre de la dictature”, après la décision des États-Unis d’accuser le président vénézuélien et d’autres dirigeants “chavistes” du “narcoterrorisme”. “

Guaidó a expliqué dans une interview au portail d’information Gran Aldea que ce qui est en cours est “une stratégie générale articulée avec les alliés internationaux” de l’opposition vénézuélienne.

Le chef de l’Assemblée nationale a indiqué que jusqu’à présent, “les options qui génèrent stabilité, gouvernance et transition ordonnée” ont été privilégiées, comme la “feuille de route” proposée par les États-Unis pour une “transition démocratique” au Venezuela.

À cet égard, Guaidó a insisté sur le fait que c’est la même proposition que la délégation de l’opposition a proposée à “ Chavismo ” lors du processus d’Oslo et de la Barbade 2019, qui consiste à la fois lui et Maduro s’éloigner pour faire place à un gouvernement de transition guider le pays vers des élections “crédibles”.

Maduro a déjà fermement rejeté l’idée américaine, bien que Guaidó ait souligné que “nous avons déjà brûlé l’étape de faire appel à la dictature de bonne foi”, soulignant qu’ils ciblent un secteur plus large, même au sein du ‘Chavismo’. “C’est un appel aux capacités des peuples et du monde”, a-t-il souligné.

Ainsi, il a réitéré que “nous allons évoluer là où il est nécessaire de réaliser la liberté de notre pays”. “Le Venezuela paie déjà un coût social extrêmement élevé et sans précédent, ce qui nous place au bord d’une catastrophe inimaginable”, a-t-il déclaré, soulignant que “toutes les options doivent être envisagées”. “Nous ne jouons pas”, a-t-il rivé.

Cependant, Guaidó a exclu un nouveau dialogue avec le gouvernement, en réponse à la voie proposée par certains opposants, dont Henrique Capriles. Selon lui, il s’agit d’une “erreur de démarrage” car cela signifie “rendre service à la dictature” en “assimilant sa charge et sa responsabilité au gouvernement en charge”. “Ce sont 20 ans de corruption, d’abus, de persécution”, a-t-il dit.

Interrogé sur l’équilibre qu’il fait de sa première année en tant que “président en charge”, il est “satisfait” car il a obtenu “un soutien fondamental à l’intérieur et à l’extérieur du pays” et a réussi à “acculer la dictature”, bien qu’il se soit également déclaré ” insatisfait “car il n’a pas réussi à expulser Maduro de Miraflores. “Nous n’avons pas concrétisé l’effort et les souffrances de notre peuple se sont poursuivies”, a-t-il déploré.